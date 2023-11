Zach LaVine ne dément pas les rumeurs de transfert…

Zach LaVine et les Bulls, c’est bientôt terminé ? D’après les informations de The Athletic, la franchise serait prête à échanger son arrière, puisque ce dernier est lui aussi d’accord avec l’idée de partir de l’Illinois où il enchaîne les saisons décevantes sur le plan collectif.

Invité à réagir à l’annonce de nos confrères avant la rencontre face à Orlando, l’ancien des Wolves n’a logiquement pas confirmé une quelconque envie de départ. Mais, et c’est plus intéressant, il n’a pas démenti…

Il évoque le travail de son agent

« Ce n’est pas vraiment le moment d’en parler. On joue le Magic et on va essayer de gagner. Si quelque chose sort plus tard, alors il sera toujours venu d’en parler », annonce-t-il pour ESPN.

Habitué à écarter les rumeurs dont il est l’objet, encore cet été, et qui sont nombreuses depuis plusieurs années, Zach LaVine n’a pas le même discours désormais.

« C’est la raison pour laquelle j’ai des agents, comme Rich Paul. Ils parlent constamment avec Arturas Karnisovas et avec les dirigeants », assure le joueur de Chicago. « Mon boulot, c’est de jouer, c’est aussi simple que ça. Je comprends le monde du basket, les gens parlent et j’ai souvent été dans les rumeurs de transfert. Mais dès que l’information est publiée, ça devient important. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que cela m’arrive. »

Frustré par les défaites

Si un divorce est envisagé, c’est parce que les Bulls patinent depuis plusieurs années quand le double All-Star, de son côté, ne cache pas son mécontentement. « Quand on ne gagne pas, c’est frustrant. Ce serait problématique de ne pas être frustré. On essaie de bien faire les choses depuis trois ou quatre ans et on n’avance pas », constate-t-il.

Auteur d’un début de saison très moyen avec 21.7 points de moyenne à 40% de réussite au shoot, a-t-il déjà la tête ailleurs ? Billy Donovan assure que non. « Il a toujours été facile à coacher et on a toujours pu parler avec lui. Il a son travail à faire, comme toute l’équipe », affirme le coach pour NBC Sports.

Ce que confirme Zach LaVine, déterminé à respecter la franchise de Chicago. « Aussi longtemps que je vais porter ce maillot des Bulls, je vais tout donner pour gagner », annonce le double vainqueur du concours de dunks.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 11 35 40.9 30.9 87.9 0.5 4.4 4.8 3.0 2.0 0.8 2.1 0.3 21.9 Total 566 33 46.3 38.2 83.4 0.5 3.5 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.