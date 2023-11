Les Bulls et Zach LaVine désormais ouverts à l’idée d’un échange ?

Alors qu’on s’attendait à ce que le groupe explose cet été, les Bulls avaient décidé de repartir avec le même noyau dur cette saison, autour de DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic, afin de rebondir.

Mais après 11 matchs (4 victoires – 7 défaites), Chicago a peut-être déjà décidé de changer son fusil d’épaule.

Shams Charania assure ainsi que la franchise de l’Illinois serait de plus en plus ouverte à l’idée d’un échange de Zach LaVine, un scénario qui conviendrait également de plus en plus à l’arrière de 28 ans…

Les rumeurs autour de l’ancien des Wolves ne sont pas nouvelles, mais elles risquent donc de redoubler.

Reste à voir qui est réellement intéressé par le profil de Zach LaVine, auteur d’un début de saison assez compliqué (21.9 points de moyenne à 41% de réussite, dont seulement 31% à 3-points), malgré la deuxième pointe au scoring de la jeune saison, avec 51 points inscrits face aux Pistons.

On pense logiquement aux Sixers, alors que Daryl Morey a expliqué lors du transfert de James Harden qu’il était important de récupérer deux « premier tour » de Draft des Clippers pour pouvoir aller chercher un autre joueur.

Pour rappel, Zach LaVine vient de rentrer dans la deuxième saison de son contrat de 215 millions de dollars sur cinq ans signé l’an passé à Chicago. Il touche ainsi 40 millions de dollars cette saison, puis 43 millions en 2024/25, 46 millions en 2025/26 et enfin 49 millions en 2027/27, même si cette dernière année est une « player option ».

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 10 35 42.5 32.4 86.2 0.4 4.1 4.5 2.8 2.1 0.8 2.2 0.2 22.1 Total 565 32 46.4 38.3 83.4 0.5 3.5 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.