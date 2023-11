Daryl Morey satisfait des contreparties obtenues en échange de James Harden

Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, KJ Martin, un « premier tour » de Draft (protégé) en 2026, un « premier tour » de Draft (non protégé) en 2028, deux « second tour » de Draft, un « swap » (échange de choix) en 2029. Voilà ce que Daryl Morey a obtenu des Clippers en échange de James Harden, PJ Tucker et Filip Petrusev.

Soit des contrats expirants qui vont permettre à Philadelphie d’avoir de la marge salariale l’été prochain (ou de monter d’autres échanges à la « trade deadline »…) et surtout deux « premier tour » de Draft.

Un dernier point essentiel car le président des Sixers semble en quête d’un arrière/ailier d’impact (Zach LaVine ? OG Anunoby ?) à court terme et les deux choix de Draft au premier tour sont une base de négociation indispensable.

« Nous avons fixé un objectif en juin, lorsque James a demandé son transfert et on s’est dit : ‘Si nous pouvons obtenir cela, c’est ce qui devrait généralement nous permettre d’aller chercher un joueur' » explique-t-il ainsi au Philadelphia Inquirer. « Le fait qu’un joueur comme Jrue (Holiday) ait été transféré (à Boston) pour quelque chose de similaire (deux « premier tour » de Draft plus Malcolm Brogdon et Robert Williams) a en quelque sorte validé cette idée. Nous avons donc fixé cet objectif et tout s’est mis en place quand les Clippers l’ont accepté. »

Selon l’insider Vincent Goodwill, Daryl Morey aurait toutefois été poussé par ses dirigeants à se séparer de James Harden, même s’il espérait récupérer davantage, avant que les choses ne s’enveniment trop à Philadelphie.

« En ce qui concerne les propriétaires, je ne peux parler que de mon point de vue. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils ont été impliqués », réfute Daryl Morey. « Nous avons toujours été clairs, en les tenant constamment au courant, et nous leur avons fait des recommandations pour les échanges, puis ils les ont approuvés. Il s’agissait donc d’un échange très standard de ce point de vue. »

Quant à savoir si sa relation avec James Harden pourra un jour être réparée, Daryl Morey se veut patient.

« Le temps guérit beaucoup de choses. Il a voulu être échangé et il a obtenu ce qu’il voulait. Honnêtement, il a choisi de gérer les choses d’une certaine manière, et je ne l’aurais pas fait ainsi. Il pourrait penser la même chose de nous, que nous aurions dû agir plus vite ou peu importe. Mais bon, c’est un grand joueur et il va faire de grandes choses pour les Clippers. P.J. (Tucker) aussi. Je suis content qu’ils soient tous les deux à l’Ouest ».