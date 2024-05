Le Thunder prône la patience avec Josh Giddey

Il s’entretiendra avec lui au moment opportun. Mais Sam Presti ne ressent pas nécessairement l’urgence d’avoir cette conversation maintenant avec Josh Giddey.

Le moment venu, le dirigeant du Thunder devrait orienter la discussion autour du rôle de l’Australien plutôt que la situation contractuelle de ce dernier, à qui il reste une année de contrat.

« La beauté de la situation dans laquelle se trouve notre équipe est que ce type d’évolution doit se poursuivre et que les joueurs jouent les uns avec les autres de cette façon. Les joueurs seront différents au fur et à mesure que leurs coéquipiers évolueront vers des styles de jeu différents. Nous trouvons la meilleure façon de tirer parti de leurs points forts », assure notamment Sam Presti.

Celui-ci pourrait ainsi être tenté de faire évoluer l’effectif en fonction des performances de chacun lors de l’exercice passé. En particulier celles de Josh Giddey, dont l’adresse n’a cessé d’être interrogée cette saison.

« Il a 21 ans, et les jeunes de 21 ans ont généralement des années en dents de scie. Mais à 21 ans, il est entêté. Quand je dis entêté, c’est d’une manière attachante. Il est confiant. Je pense que beaucoup de gens aimeraient le voir capituler et céder, mais il ne le fait pas », juge le dirigeant.

S’adapter à la prochaine version de l’équipe

Son discours s’est vérifié dans les récentes déclarations du joueur, conscient de devoir progresser sur son tir extérieur pour pouvoir franchir un cap. Et garantir sa place dans le cinq majeur de son équipe, dont il a été exclu en cours de série face aux Mavs.

« On suppose avec cette question que l’équipe sera figée dans le temps et que ce sera la seule version de l’équipe, alors que la réalité est que l’équipe va changer de manière significative. […] Il n’aura pas à s’adapter à cette équipe parce qu’elle n’existe plus. Cette équipe sera différente l’année prochaine, et l’année suivante et la suivante », assure Sam Presti.

Ce qui signifie que son intention serait d’injecter davantage de shooteurs dans le cinq et dans l’effectif en général ? À moins que la progression interne suffise à combler les manquements. Sam Presti pense que Josh Giddey pourrait suivre l’exemple de joueurs comme Lu Dort qui, avec le temps, s’est établi comme un très respectable artilleur (de 29% à 39% cette saison à 3-points).

« Je pense que Giddey va suivre le même chemin que les autres joueurs. Il se trouve qu’il est beaucoup plus jeune que ces gars-là, mais je pense qu’il sera un bon joueur pour ces raisons. Mais il n’est pas question de se précipiter », vise le dirigeant pour conclure.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 7.3 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.