Stats & Highlights | Les Clippers s’amusent, les Bulls tremblent

Quatrième victoire en six matches pour les Bulls, qui s’imposent d’un tout petit point à Toronto (122-121). Déjà privés de Scottie Barnes et Immanuel Quickley, les coéquipiers de RJ Barrett ont perdu Jakob Poeltl…

Nikola Vucevic en a profité pour prendre possession de la peinture et donner 16 points d’avance aux Bulls dans le 4e quart-temps. Grâce à RJ Barrett, les Raptors vont revenir à une unité dans le « money time », et ce sont Coby White, puis Lonzo Ball à 3-points, qui vont assurer la victoire de Chicago.

Soirée beaucoup plus tranquille pour les Clippers qui donnent une très grosse fessée au Jazz (144-107) avec un duo Harden-Powell au top de sa forme. Les deux leaders des Clippers cumulent 70 points avec une énorme adresse : 23 sur 33 aux tirs, dont 12 sur 18 à 3-points. Le match était plié après 12 minutes avec une avance de 24 points, et un James Harden qui avait inscrit plus de points que tous les joueurs du Jazz réunis.

Toronto – Chicago : 121-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 108 PHI 121 DET 125 MIA 124 TOR 121 CHI 122 BRO 101 CLE 130 SAC 129 DEN 130 LAC 144 UTH 107

LA Clippers – Utah : 144-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.