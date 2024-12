Le sort s’acharne sur Scottie Barnes

Il n’y a pas que Brandon Ingram et Kevin Durant qui font des allers-retours entre les terrains et l’infirmerie, puisque Scottie Barnes rejoint à nouveau la liste des blessés. A la lutte au rebond dans le 3e quart-temps de la rencontre lundi soir face aux Knicks, l’ailier All-Star est retombé sur le pied de Karl-Anthony Towns. « La cheville droite de Scottie a tourné » avait confirmé l’entraîneur des Raptors, Darko Rajakovic. « Nous avons fait une radio, elle est revenue négative. Nous verrons comment il se sent demain et nous verrons à partir de là. »

Malheureusement, le lendemain, la cheville n’a pas dégonflé, et ESPN annonce qu’il va manquer plusieurs semaines de compétition. Peut-être qu’on ne le reverra qu’en 2025. Un nouveau coup dur pour les Raptors, qui évoluaient déjà sans Immanuel Quickley, ni Bruce Brown. Mais aussi pour le joueur, qui avait déjà manqué 11 rencontres à cause d’une fracture au visage, après avoir pris le coude de Nikola Jokic en plein visage.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il porte des lunettes depuis son retour à la compétition. En raison des blessures des uns et des autres, Rajakovic n’a toujours pas pu aligner son trio majeur, Barrett-Quickley-Barnes. Il lui faudra donc sans doute attendre 2025 pour le faire.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 14 33 46.1 31.0 72.5 2.1 6.4 8.4 7.4 1.9 1.3 3.6 0.7 20.6 Total 225 35 47.3 31.1 76.1 2.4 5.1 7.5 4.9 2.3 1.1 2.2 1.0 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.