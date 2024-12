Les Raptors perdent à nouveau Scottie Barnes

Les Raptors ont décidément la guigne. Alors qu’ils jouaient les yeux dans les yeux avec les Knicks lundi soir, leur cascade de blessures a repris de plus belle.

Scottie Barnes a ainsi dû quitter les siens dans le troisième quart-temps, incapable de poser le pied droit au sol. Un nouveau coup dur pour l’ailier, qui a déjà manqué 11 matchs cette saison pour une fracture du plancher orbital.

À quoi peut tenir le sort d’une rencontre ? Sur une tentative de contre en apparence banale, Scottie Barnes s’est élevé pour gêner Karl-Anthony Towns, avant de retomber sur le pied du pivot des Knicks. « KAT » est resté un temps au sol avant de reprendre sa place, puis de se montrer décisif dans les derniers instants. Le joueur de Toronto, lui, a regagné les vestiaires après de longues secondes à grimacer.

Aucune minute en commun pour le trio Barnes – Barrett – Quickley

« La cheville droite de Scottie a tourné » a confirmé l’entraîneur des Raptors, Darko Rajakovic. « Nous avons fait une radio, elle est revenue négative. Nous verrons comment il se sent demain et nous verrons à partir de là. »

Même s’ils n’avaient pas d’objectifs sportifs élevés cette saison, les Raptors enchaînent les galères. Outre Scottie Barnes, Immanuel Quickley n’a joué que trois matchs cette saison et n’a « toujours pas de date de retour » comme l’a confirmé son coach, Darko Rajakovic. Kelly Olynyk vient tout juste de débuter sa saison, tandis que le rookie Ja’Kobe Walter n’a joué que onze rencontres. « Pourquoi est-ce que toutes ces blessures nous tombent dessus ? Je ne me suis jamais posé la question » a expliqué Darko Rajakovic. « Ce genre de blessures, elles échappent à votre contrôle. Je ne remets rien en question. On doit juste traverser cela et faire avec. »

RJ Barrett, 30 points lundi soir, sera de nouveau davantage responsabilisé si Scottie Barnes venait à manquer des rencontres, alors que leur trio avec Quickley n’a toujours pas joué la moindre minute ensemble cette saison. Et comme depuis le début de cet exercice, c’est donc avec un groupe amputé d’une partie de ses hommes forts que Toronto va aborder les prochaines rencontres, à commencer par un déplacement vendredi chez un Heat en forme.