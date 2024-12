Karl-Anthony Towns délivre les Knicks à Toronto

Les Knicks ont bien failli laisser des plumes de leur déplacement à Toronto. Face à une équipe rugueuse, qui a joué le coup à fond jusqu’au bout, New York a d’abord souffert, perdant tour à tour Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson sur blessure en troisième quart-temps. Heureusement pour la bande de Tom Thibodeau, les deux sont rapidement revenus sur le terrain et ont su finir fort pour ravir la victoire aux Raptors.

Les Canadiens ont été les premiers à attaquer, avec notamment de l’adresse extérieure pour RJ Barrett à deux reprises, Ochai Agbaji, et Davion Mitchell (19-13). En contrôle, les Knicks ont fait le nécessaire pour recoller au score assez rapidement. Les 3-points de Miles McBride et Jalen Brunson ont lancé la révolte, s’en est suivi un 13-2 initié par le dunk avec la faute du revenant Precious Achiuwa et conclu par Mikal Bridges (27-34).

Avec les flèches de loin de Cameron Payne et Miles McBride, puis le dunk d’OG Anunoby, l’autre revenant du soir, New York a peut-être pris un peu trop ses aises, et a été puni dans la foulée (38-48). Les Raptors ont en effet su revenir par leur agressivité en défense et leur vitesse d’exécution en attaque pour passer un 13-0 en moins de trois minutes et reprendre la tête à l’heure du repos (61-60).

Towns sur un nuage

Les Knicks étaient prévenus mais les Canadiens étaient sur leur lancée, et n’ont pas lâché aussi facilement au retour des vestiaires. Déchaîné, Scottie Barnes a passé un 8-2 à lui seul avec deux paniers à 3-points avant de sortir sur blessure (71-66).

Peut-être le tournant du match, même si RJ Barrett a alors pris le relais en ajoutant trois paniers dont un alley-oop en transition et un lancer-franc afin de maintenir les locaux en tête à 12 minutes de la fin (86-83).

Le dernier quart-temps a rapidement pris des airs de « money time », chaque équipe se rendant coup pour coup jusqu’à la fin, avec le trio Brunson-Bridges-Towns d’un côté et Davion Mitchell, RJ Barrett et la paire Walter-Mogbo de l’autre. Mais dans les trois dernières minutes, c’est indiscutablement Karl-Anthony Towns qui a été le héros de la fin de match, entre ses deux passes décisives pour les 3-points de Mikal Bridges et Jalen Brunson et son enchaînement fatal, avec un lay-up, une bonne défense sur RJ Barrett (contré par OG Anunoby) et le 3-points de la victoire à 6 secondes du buzzer (108-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Scottie Barnes se blesse… Décidément, Scottie Barnes n’est pas épargné par les blessures. Alors qu’il venait de planter deux paniers à 3-points de suite, l’intérieur des Raptors est très mal retombé sur le pied de Karl-Anthony Towns, lui occasionnant visiblement une grosse douleur et signant surtout la fin de son match avec un retour immédiat au vestiaire. Peut-être le tournant malheureux de ce match pour les Raptors.

… et Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns aussi. Les deux leaders des Knicks ont eux aussi donné de leur personne. Karl-Anthony Towns a été le premier à en faire les frais puisqu’il a également mis du temps à se relever lorsque Scottie Barnes lui est tombé dessus. Puis, dès la possession suivante, c’est sa cheville gauche qui a tourné à son tour en prenant appui sur le pied de Davion Mitchell. Là aussi, la cheville a bien tourné, mais l’intérieur a pu tenir sa place jusqu’au bout, pour livrer un final flamboyant. Même chose pour Jalen Brunson, qui est brièvement retourné au vestiaire après un coup de malchance. Après avoir raté un 3-points, le meneur new-yorkais est revenu en défense sans regarder où il mettait les pieds. Dans sa course, il a ainsi marché sur le pied… d’un spectateur ! Lui aussi, a serré les dents pour revenir, et a été récompensé par sa super fin de match, ponctuée d’un 3+1 décisif pour les Knicks.

– Le « 7 seconds or less » à la sauce canadienne. Les Raptors n’ont peut-être pas autant de talent que la concurrence, mais ils jouent à fond, avec beaucoup de cœur, d’énergie et d’envie. On a ainsi eu la nouvelle démonstration de la « touche Rajakovic », qui demande à ses joueurs d’exploiter au maximum les situations de transition. Ces derniers ont suivi les consignes en reprenant les préceptes du « 7 seconds or less » mis en place par Mike D’Antoni il y a vingt ans aux Suns, notamment sur le 13-0 passé par Toronto avant la pause. Sur cette séquence qui a duré moins de trois minutes, cinq des six paniers ont été inscrits avec moins de 7 secondes sur l’horloge.

