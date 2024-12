Le tandem Maxey/George éteint l’enthousiasme des Hornets

Il y avait une pointe d’effervescence du côté de Charlotte cette nuit. Malgré un début de saison encore compliqué et un bilan déjà problématique, les Hornets récupéraient LaMelo Ball et Charles Lee a enfin eu l’opportunité d’aligner son cinq majeur Ball-Green-Bridges-Miller-Williams, une grande première cette saison.

Mais même face à des Sixers également à 7 victoires et privés de Joel Embiid, Charlotte n’a pas été en mesure de tenir sur la distance, la faute à trop d’inconstance sur 48 minutes, mais aussi aux matchs de mammouth de Tyrese Maxey et Paul George, auteurs de 73 points à eux deux !

Paul George a donné le ton en plantant 15 points, dont trois paniers à 3-points, en premier quart-temps pour permettre à Philly de prendre les commandes (21-31). Les Sixers ont su tenir les Hornets à bonne distance, avec à nouveau un coup de chaud de la paire Maxey-George de loin pour porter la marque à 40-52. Encore en manque de repères dans ce dispositif, Charlotte a brillé par séquences, trop courtes mais sacrément impressionnantes, à l’image de ces deux dernières minutes avant la pause, lorsque LaMelo Ball a répondu à Tyrese Maxey à 3-points avant d’envoyer deux fois Miles Bridges au alley-oop pour écraser le cercle en moins de 25 secondes pour ramener les locaux à -5 à la mi-temps après un ultime panier de Moussa Diabaté (49-54).

Les Hornets ont bien essayé de faire durer le suspense, en passant notamment un 8-2 pour revenir à -4 (59-63), mais ont buté face à l’adresse infernale à 3-points de Philadelphie. Aux flèches de la paire Maxey-George, est ainsi venu se greffer un 3/3 d’Eric Gordon pour calmer une première fois les ardeurs des Hornets en fin de troisième quart-temps (72-89). Charlotte a répondu par un 14-2 pour revenir à -4 cette fois (93-97).

Sans céder à la panique, Philadelphie a cette fois pu compter sur l’adresse extérieure de l’ancien de la maison, Kelly Oubre Jr, puis sur celle de Paul George, qui a mis fin au suspense avec un 3-points et un 2+1 avant de laisser Tyrese Maxey finir le boulot pour aller chercher la victoire, 121 à 108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duo en mission. Tyrese Maxey et Paul George ont su élever leur niveau pour compenser l’absence de Joel Embiid. À l’arrivée, le premier a passé 40 points devant LaMelo Ball et le deuxième 33 avec un gros pourcentage d’adresse (13/20) et 8 passe pour assurer la victoire. Le seul souci, c’est que les deux ont dû jouer 40 minutes pour se défaire d’une équipe peut-être plus compliquée à jouer que prévu. Mais l’essentiel est là.

– Une première au complet gâchée par la blessure de Brandon Miller. Enfin, Charlotte a récupéré tous ses blessés puisqu’après Mark Williams et Miles Bridges, c’est LaMelo Ball qui a fait son retour cette nuit après avoir manqué sept matchs suite à une blessure au mollet. L’ensemble est clairement excitant, LaMelo Ball ayant désormais le loisir de trouver des joueurs capables de finir, à l’intérieur ou de loin, même s’il va maintenant falloir créer du vécu collectif et des automatismes. Il faut espérer que la mayonnaise prenne rapidement et que tous les joueurs restent en bonne santé. En début de quatrième quart-temps, c’est Brandon Miller qui a dû quitter ses coéquipiers, touché à la cheville gauche après être mal retombé sur le pied de Guerschon Yabusele.