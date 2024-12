Après un finish de folie, les Pistons stoppent encore le Heat !

Un gros duel entre Jimmy Butler (35 points, 19 rebonds, 10 passes) et Cade Cunningham (20 points, 18 passes, 11 rebonds), une fin de quatrième quart-temps renversante (« comeback » de -19), une prolongation toute aussi folle (8-0 puis 9-0) et finalement un succès (125-124) des Pistons sur le Heat, dans une affiche pour le moins animée.

Première mi-temps assez décousue dans le Michigan, entre des Pistons que l’on sent au-dessus grâce à leur réussite insolente à 3-points, et un Heat qui reste au contact (63-59) après avoir pourtant accusé une quinzaine de points de retard. Il faut dire que les coéquipiers de Cade Cunningham, Malik Beasley et Ausar Thompson perdent beaucoup de ballons, ce qui permet à Jimmy Butler et consorts de recoller presque miraculeusement, en allant chercher des points près du cercle.

Après la pause, Detroit refait un écart d’une vingtaine de points, grâce à son maestro Cade Cunningham qui alimente à foison ses partenaires, Malik Beasley et Ausar Thompson en tête. Mais la vraie différence, c’est que cette avance tient car Miami continue de subir dans la peinture et à 3-points, mais sans maintenant pouvoir se nourrir des pertes de balle adverses (97-81). C’est alors que les Floridiens, aidés par le réveil d’un Tyler Herro qui plantera le 3-points égalisateur, renversent le cours du jeu dans le dernier acte, et notamment dans les cinq dernières minutes. Un 18-2 terrible, pendant que les erreurs se multiplient en face (114-114).

La prolongation est donc arrachée de manière miraculeuse par le Heat, qui ne ralentit pas et appuie dans la peinture pour réussir un 8-0, mais Tim Hardaway Jr. sort de sa boîte et lance un 9-0 avec trois paniers à 3-points !

Jimmy Butler et Cade Cunningham se répondent avec la planche, les Pistons reprenant le contrôle… mais ils perdent la balle sur une remise en jeu. Offrant l’ultime possession à Tyler Herro… qui ne trouve pas la mire à 3-points cette fois-ci, et par deux fois. Victoire de Detroit, mais quel finish (125-124) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit tremble mais tient bon. À cinq minutes de la fin, les Pistons menaient encore 112-96 et on se disait qu’ils allaient bientôt pouvoir envoyer leurs titulaires au repos (même chose en face). Sauf que le Heat est revenu on ne sait trop comment et, avec un invraisemblable 18-2, une prolongation est arrivée sur la table. Assommés par un 8-0 en début « d’overtime », les joueurs de JB Bickerstaff auraient très bien pu s’effondrer, mais ils s’en sont remis à Tim Hardaway Jr. puis Cade Cunningham pour faire chuter Miami, pourtant sur une bonne dynamique mais limité en dehors de Jimmy Butler et du réveil (tardif) de Tyler Herro.

– Tim Hardaway Jr. et le réveil salvateur. Bien sûr, le 20/11/18 de Cade Cunningham et les 28 points de Malik Beasley (ou même l’apport de Ausar Thompson avant ça) ont été déterminants pour les Pistons, mais c’est le coup de chaud en prolongation de « THJ » qui a tout changé. Car, en enchaînant trois paniers à 3-points au moment où son équipe ne mettait plus rien dedans depuis plus de sept minutes, l’arrière a initié le « run » (9-0) qui a réveillé Detroit après un… 26-2 Miami dans le quatrième quart-temps et en « overtime ». En tribunes, papa, Tim Hardaway, pouvait être fier de son fiston…

– Fin de série pour Miami. Dans l’ensemble, difficile de dire que les Pistons ont volé leur victoire, tant ils ont dominé la partie quasiment de bout en bout, et même confortablement malgré les absences de Tobias Harris, Jaden Ivey puis Isaiah Stewart en cours de route. Après quatre victoires de rang, le Heat redescend en tout cas sur Terre et il pourra regretter de ne pas avoir su contenir les shooteurs adverses à 3-points (20/40).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.