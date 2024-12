Les Cavaliers en promenade à Brooklyn

Le retour de Kenny Atkinson en tant que coach principal à Brooklyn s’est très bien passé pour ses Cavaliers. Le leader de la NBA n’a pas fait de détail pour s’offrir les Nets, qui vivaient leur premier match consécutif au départ de Dennis Schröder. Celui-ci n’incite pas à l’optimisme pour la suite de la saison, même si, circonstance atténuante, Cam Thomas était lui aussi toujours absent.

C’est sans sa propulsion arrière titulaire du début de saison que Brooklyn prend pourtant le meilleur départ. Ben Simmons donne le ton avec un interception et un dunk en contre-attaque après seulement 10 secondes de jeu, et Brooklyn mène même 7-0 après 90 secondes. Ce sera le premier et dernier frisson pour le public local.

Placé avec les clés du jeu, l’Australien enchaîne ensuite les boulettes. Cleveland réagit, et les rotations de Kenny Atkinson tombent à point nommé. Caris LeVert est impeccable dans son ancienne salle, et le faux départ est vite oublié puisque Cleveland termine le premier quart par un 32-5 !

+32 à la pause

Plus agressifs, et en réussite dans tout ce qu’ils entreprennent, les Cavaliers se mettent rapidement à l’abri, 37-17 après un quart-temps et jusqu’à 56-22 après 18 minutes. Le match est une correction, entre deux équipes qu’au moins trois niveaux séparent. Alors les visiteurs se font plaisir, de la réussite insolente de Caris LeVert à 3-points (6/8 à la pause, 12/25 collectivement) au gros dunk en pénétration de Donovan Mitchell pour ponctuer la première période. A la pause, il n’y a déjà plus match : 72-40 pour les Cavaliers.

Cleveland peut même se permettre de desserrer un tout petit peu l’étau au retour des vestiaires et de faire tourner. C’est même toute la deuxième période qui a parfois des airs de « garbage time » géant, dont au moins Cam Johnson profite pour se muer en vrai leader de l’attaque des Nets. C’est trop peu pour espérer bouleverser le scénario de la partie, d’autant qu’Evan Mobley prend les choses à son compte pour les Cavaliers. L’intérieur inscrit 19 de ses 21 points après la mi-temps dans la soirée tranquille des siens, finalement vainqueurs 130-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le rebond des Cavaliers se confirme. Le passage un peu moins prolifique avec notamment les deux défaites face aux Hawks semble derrière les Cavs vainqueurs de six de leurs sept derniers matchs et très sérieux lundi soir. La faiblesse de l’adversaire a évidemment aidé à passer une soirée tranquille, encore fallait-il faire sa part du boulot. Chose faite, et bien faite avec sept joueurs entre 11 et 21 points.

– Les Nets, quatre minutes et rideau. Le premier match sans Dennis Schröder a viré à la déroute pour Brooklyn malgré quelques bonnes premières minutes. Les Nets n’ont pas su montrer de caractère, manquant d’un patron dans le jeu malgré Cam Johnson ou encore les bons passages de Day’Ron Sharpe et Jalen Wilson en sortie de banc. Vite, que Cam Thomas revienne donner un peu de vie à cette équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.