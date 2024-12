Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton réussit son meilleur match à l’extérieur

Depuis le début de saison, les matches loin d’Indiana sont des moments de souffrance pour Tyrese Haliburton, joueur de contraste selon qu’il se trouve devant son public ou dans une salle adverse. Il n’avait réussi, jusqu’à maintenant, qu’un seul match à 30 points à l’extérieur, à Toronto début décembre.

De passage à Philadelphie, le meneur a pleinement profité des récents jours de repos pour retrouver ses qualités. L’équipe de Rick Carlisle aussi dans son ensemble, avec 35 passes décisives, son record égalé de la saison.

« C’est agréable de l’emporter et de jouer correctement pendant 48 minutes. On a eu de bonnes journées pour s’entraîner, pour se préparer », se réjouit le All-Star. « La balle a circulé. Je l’ai dit : on a joué comme il fallait. Et on est récompensé quand c’est le cas. »

C’est un cercle vertueux : les Pacers se nourrissent du jeu de Tyrese Haliburton autant que le joueur profite du rythme et des mouvements de ses coéquipiers. L’ancien de Sacramento, dans ce succès face aux Sixers, termine avec 32 points, à 12/23 au shoot dont 7/15 à 3-pts, et 11 passes. De loin son meilleur match de la saison à l’extérieur.

« Le plus important pour nous, c’est de maintenir un effort constant et collectif pendant 48 minutes, et de se demander comment répéter ça au prochain match, puis encore au prochain match… » conclut le meneur All-Star, auteur de son 9e double-double de la saison.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 25 35 42.0 33.6 84.6 0.7 2.6 3.4 8.4 1.6 1.3 2.0 0.6 17.5 Total 285 33 47.3 38.7 85.5 0.7 3.0 3.7 8.7 1.4 1.5 2.2 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.