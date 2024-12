Stats & Highlights | Les Sixers, les Pacers et le Jazz retrouvent le sourire

Avec 20 points et 9 passes de Paul George, les Sixers décrochent enfin une victoire référence avec ce succès face au Magic. C’est la 3e victoire en quatre matches des partenaires de Guerschon Yabusele, et ils grimpent d’une place au classement, en passant devant les Hornets. Alors que le Magic avait réduit l’écart de -17 à -7 en dernier quart-temps, Paul George et KJ Martin se sont chargés d’assurer la victoire.

À l’Est toujours, les Pacers retrouvent aussi le sourire face à des Bulls en back-to-back. Après quatre revers d’affilée, les partenaires de Tyrese Haliburton ont attendu le milieu du 4e quart-temps pour se mettre à l’abri avec un 8-0. À l’image de leur meneur, les Pacers étaient dans un grand soir derrière la ligne avec un 18 sur 29 à 3-points, dont un 3 sur 5 chacun pour Pascal Siakam et Myles Turner.

Fin de série aussi pour le Jazz, qui restait sur cinq défaites de rang. Après un premier quart-temps à sens unique, John Collins et ses partenaires s’imposent de 42 points à Portland ! C’est la 3e défaite de rang des Blazers, qui ont été copieusement sifflés par leur public pendant la 2e mi-temps. L’écart a grimpé jusqu’à 46 points…

Philadelphie – Orlando : 102-94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 102 ORL 94 ATL 134 LAL 132 BOS 111 MIL 105 CHI 123 IND 132 SAS 113 SAC 140 GSW 90 MIN 107 POR 99 UTH 141

Chicago – Indiana : 123-132

Portland – Utah : 99-141

