Guerschon Yabusele, nounours hors du terrain mais grizzli sur le parquet

Si sur le plan collectif, à cause des difficulté des Sixers, c’est encore perfectible, sur le plan personnel, en revanche, le retour en NBA de Guerschon Yabusele est clairement une réussite. Le Français a fait sa place à Philadelphie avec 9.6 points et 5.8 rebonds de moyenne en 24 minutes.

Après plusieurs semaines de compétition, le vice-champion olympique réussit clairement son pari.

« Mon idée était de prouver à ceux qui avaient douté qu’ils avaient tort », confirme-t-il. « Je voulais montrer ce dont j’étais véritablement capable. Je n’ai pas vraiment eu cette chance à Boston. »

« Depuis le premier jour qu’on est ensemble, j’ai dit que ce n’était pas possible qu’il soit sorti de la ligue », assure Kelly Oubre Jr. « Mais, au final, il est de retour et il profite à fond de cette opportunité. Il va rester en NBA un bon moment. »

L’incompréhension exprimée par l’ailier peut s’expliquer avec une comparaison. En seulement 19 matches en Pennsylvanie, Guerschon Yabusele a inscrit plus de points (182) qu’il ne l’avait fait en deux saisons et 74 rencontres à Boston (173) ! Entre son passage chez les Celtics et cet exercice 2024/25, ce n’est plus le même joueur.

Un joueur qui s’est amélioré dans tous les domaines

« Ce n’était pas le bon timing », reconnaît l’intérieur, qui a tout de même apprécié sa première aventure en NBA. Mais c’est son passage au Real Madrid, où il va devenir un des meilleurs intérieurs d’Europe, qui va booster sa confiance et lui permettre d’aiguiser son jeu pour le basket moderne et pour la Grande Ligue.

« Je savais que shooter à 3-pts, être capable de défendre et de faire le jeu, ça allait clairement m’aider », précise-t-il. « Je n’ai pas essayé de faire des choses dingues que je ne savais pas faire auparavant. J’ai simplement répété ce que j’avais appris lors de mon premier passage. Je me suis amélioré en tout ».

Cette dernière phrase suffit à comprendre comment et pourquoi le Français a désormais sa place en NBA. « Je ne comprends pas son absence de la ligue pendant cinq ans », insiste pourtant Kelly Oubre Jr. « Après, c’est un business […] Je suis très fier de lui et j’ai de la chance de jouer avec lui car c’est un bon gars. On dirait un ours : en dehors du terrain, c’est un gros nounours, mais sur le parquet, c’est un grizzli. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 19 24 47.2 40.3 58.6 1.9 3.9 5.8 1.8 2.8 0.7 1.4 0.5 9.6 Total 93 10 45.7 36.6 64.4 0.8 1.5 2.3 0.7 1.2 0.3 0.6 0.2 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.