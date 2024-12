Toujours privés de Luka Doncic, les Mavericks enchaînent à Utah

Toujours sans Luka Doncic, mais également sans Klay Thompson et Dante Exum, les Mavericks entament pourtant parfaitement leur rencontre à Utah. Kyrie Irving ouvre les hostilités de loin et l’adresse de Quentin Grimes permet à Dallas de rapidement faire l’écart. Un 3-points de Spencer Dinwiddie place même Dallas à +20 (40-20) !

L’euphorie texane se calme toutefois ensuite, avec un Naji Marshall à la peine et qui, malade, devra laisser sa place, ce qui permet enfin à Utah de jouer sur un rythme rapide qui lui convient mieux. Petit à petit, les hommes de Will Hardy grignotent donc leur retard. Revenus à 49-56 à la mi-temps, ils font toujours un match de traînard, mais ne sont qu’à deux possessions (82-87) au milieu du dernier quart-temps…

Jason Kidd demande donc un temps-mort et Kyrie Irving décide de remettre un coup de collier pour éviter le pire.

L’ancien des Cavaliers, des Celtics et des Nets marque à 3-points avant de voler un ballon et de s’arracher sur la contre-attaque pour servir Quentin Grimes. « Uncle Drew » reçoit le soutien de Daniel Gafford et Spencer Dinwiddie et la séquence se transforme en 13-4 pour valider la victoire (106-94). C’est la troisième de suite pour Dallas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quentin Grimes continue de se montrer. L’ancien des Knicks profite des absences pour afficher tout ce qu’il peut apporter à Dallas. Premier soutien offensif de Kyrie Irving, il signe son meilleur match en attaque de la saison, avec 24 points à 9/16 au tir dont 5/11 de loin. Son adresse extérieure mais également son agressivité vers le cercle ont fait du bien aux Mavericks, malgré son étonnant 1/6 sur la ligne des lancers-francs…

– Kyrie Irving accélère quand il faut. Alors que le Jazz pouvait espérer le hold-up, le All-Star de Dallas a remis le coup d’accélérateur qu’il fallait dans le quatrième quart-temps pour valider ce succès.

– Quatrième victoire en cinq matchs sans Luka Doncic. Et si la blessure du Slovène avait été un mal pour un bien à Dallas ? Sans leur leader omnipotent, les Mavericks se sont appuyés sur leur collectif et d’autres valeurs pour enchaîner quatre succès sur les cinq derniers matchs. Et remonter au classement de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.