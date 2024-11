Les nouveaux défis de la belle attaque des Knicks

Alors qu’on vantait les qualités de l’attaque des Knicks après leur carton face aux Nuggets, les joueurs de Tom Thibodeau viennent de tousser face aux Mavericks et aux Hornets. A Dallas, ça s’est soldé par une grosse défaite. A Charlotte, les partenaires de Jalen Brunson s’imposent d’un petit point, sans atteindre la barre des 100 points. Comme face aux Mavericks, les Knicks n’ont inscrit que 15 points dans le premier quart-temps.

« Les stats montrent à quel point notre attaque est bonne. Sur les points par possession, nous sommes les numéros 1 » souligne Thibodeau, qui évoque plutôt un problème de fatigue. Et lorsqu’un journaliste lui demande si son équipe est gênée par les défenses qui « switchent » en permanence, voici ce qu’il répond.

« Le fait de switcher n’a rien de nouveau. Toutes les équipes qu’on affronte changent en défense » poursuit-il. « La plupart des équipes changent des postes 1 à 4. Si vous avez de la taille sur le poste 1, vous pouvez changer des postes 1 à 4. Certaines équipes changent même des postes 1 à 5. On voit ça tout le temps, et C’est pour ça que je dis que l’ensemble de ton travail reflète qui on est. Les stats montrent qui on est. »

Des prises de décision plus rapides

Les stats montrent que les Knicks possèdent toujours la 2e meilleure attaque de la NBA avec 121.4 points inscrits sur 100 possessions. Seuls les Celtics font mieux, et depuis cette nuit, avec 121.5 points sur 100 possessions. Pour Josh Hart, chaque soir, les Knicks doivent s’adapter, et ça peut prendre un quart-temps pour trouver le bon tempo.

« Nous devons nous adapter en conséquence, que ce soit en m’impliquant dans les actions tout en impliquant encore le [pivot] ou en jouant plus vite, avec plus d’énergie, » explique Hart. « Il faut obliger les équipes à se tromper sur les changements. Nous avons une équipe talentueuse, avec des joueurs capables de shooter. Donc, quand on joue lentement, on est faciles à défendre, car on affronte des défenses en place. »

Même analyse chez Jalen Brunson qui insiste sur la vitesse des prises de décision. « Evidemment, ils switchent en défense… et quand c’est le cas, il faut sans doute jouer un peu plus vite. C’est un mélange entre le fait que les ballons n’arrivent, et le fait que qu’ils défendent bien. Franchement, ça ne devrait pas se passer comme ça. »