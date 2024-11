Tyrese Haliburton fait vraiment de la peine

Les yeux rougis, Tyrese Haliburton ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a un an, il passait du statut de star à celui de superstar en menant les Pacers jusqu’en finale de la NBA Cup. Puis il avait confirmé en se comportant en patron pour sortir les Bucks puis les Knicks en playoffs. Champion olympique à Paris, tout lui souriait, et puis plus rien…

A de nombreuses reprises, on a partagé ses contre-performances, mais vendredi soir, après le revers face aux Bucks, Haliburton a craqué. Auteur pourtant de 18 points et 9 passes, il a endossé la responsabilité de la défaite, incapable de se défaire des griffes d’Andre Jackson Jr. Pourtant, sa deuxième mi-temps était correcte, et un journaliste lui demande s’il a senti des progrès. « Non, je ne trouve pas » a-t-il répondu. « Je dois continuer d’avoir confiance en moi, de me donner à fond et de croire en mes coéquipiers. Je vais trouver… »

Des stats en chute libre

Cette saison, Haliburton tourne à 15.5 points à 38% aux tirs et 8.5 passes de moyenne avec un affreux 29% à 3-points. Il avait terminé la saison passée avec 20.1 points à 48% aux tirs, 10.9 passes et 36% à 3-points. C’est le jour et la nuit, et c’est toute l’attaque des Pacers qui tousse. La saison passée, les Pacers possédaient la deuxième meilleure attaque de la NBA. Cette saison, ils sont 16e, et un journaliste lui demande si l’absence de joueurs majeurs pèse sur sa production et son influence.

« Les cinq changent, et ça fait partie du basket… Ce n’est pas pour ça qu’on perd. Je dois faire mieux. Je ne veux pas mettre ça sur le dos des cinq. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui se donnent à fond et qui font de leur mieux. Je dois être meilleur. »

Est-il gêné par une blessure, celle qui l’avait privé de la fin des playoffs et qui l’avait gêné à Paris ? « Non, je vais bien… Je trouverai une solution. Je vais me concentrer, continuer à travailler et je trouverai une solution… »