Tyrese Haliburton était blessé…

Avec 26 minutes en trois rencontres, Tyrese Haliburton est le joueur américain qui a le moins joué des Jeux olympiques. Un faible apport qu’il commenté avec ironie dans un message posté sur les réseaux sociaux. Sa médaille d’or bien en évidence, le meneur All-Star des Pacers a écrit : « Quand tu n’a rien fait dans un TD de groupe, et que tu obtiens un A ».

Mais les « DNP » d’Haliburton n’étaient pas uniquement liés à des choix tactiques de Steve Kerr. Selon ESPN, la star des Pacers a ressenti une alerte musculaire, qui l’a freiné lors des JO. Le staff des Etats-Unis n’a pas communiqué dessus, ni le joueur, mais nos confrères révèlent qu’il a passé une IRM. Sans doute qu’il s’agissait d’un simple examen de précaution pour rassurer le joueur et les dirigeants d’Indiana.

Il faut rappeler qu’Haliburton sortait d’une blessure à la cuisse, qui l’avait privé de la fin des playoffs, et qu’il avait mis les bouchées doubles pour être rétabli pour Paris. Peut-être a-t-il ressenti une alerte à cette même cuisse, et que le staff a préféré le ménager. Quoi qu’il en soit, ESPN précise que le meneur des Pacers fait toujours partie des plans de la Fédération pour les prochaines compétitions internationales, et que sa maigre utilisation lors des JO 2024 n’a pas écorné sa cote auprès de Grant Hill, le GM de Team USA.