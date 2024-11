Meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry possède une quantité de paniers à 3-points mémorables, mais aucun ne surpassera sans doute ce « Double Bang » à OKC en 2016 et ce « Golden Dagger » à Paris 2024.

Néanmoins, le meneur a été invité à classer les deux tirs les plus iconiques de sa carrière et il a tout de même une préférence pour l’un.

« Le Golden Dagger » livre-t-il pour le podcast Dubs Talk. « Pour beaucoup de raisons et notamment parce qu’il n’y avait qu’un seul match et que c’était celui pour la médaille d’or. »

Ce « diable » de Curry…

Une médaille d’or olympique que Stephen Curry a longtemps attendu et qu’il est donc allé chercher, comme un grand, sans manquer de s’impressionner lui-même.

« C’était le dernier d’une série de quatre paniers à 3-points qui me semble toujours irréelle » poursuit-il concernant son shoot. « Puis, [il y a le fait que ça a eu lieu] à ce stade de ma carrière, sans avoir joué les Jeux olympiques auparavant… Il y avait tellement d’excitation et d’attente pour moi […]. C’est pour ça que c’était dingue. »

En revanche, s’il ne s’agissait certes que d’une rencontre de saison régulière, Stephen Curry admet que son panier (très) longue distance face au Thunder était un peu plus difficile à réussir.

« Au niveau du degré de difficulté, et du point de vue du shooteur, il était plus difficile car plus éloigné » détaille le double MVP. « Puis, honnêtement, je ne pensais à rien avant de prendre l’un ou l’autre : je voulais juste me mettre en position et shooter. Et il y a aussi eu deux commentaires iconiques… Celui en Français, « Diable de Curry », était vraiment dingue. Je m’excuse auprès de tous les fans de McDonald’s à Paris qui ont vu leur sauce curry être retirée des magasins ensuite… »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 11 29 49.1 44.1 95.0 0.4 4.8 5.2 6.5 1.3 1.8 3.6 0.6 23.0 Total 967 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.