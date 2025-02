Le 27 février, une date pas comme les autres pour Stephen Curry

On peut dire que Stephen Curry est un amoureux du 27 février. Pourquoi ? Parce que c’est à cette date que le meneur de Golden State a réalisé deux de ses plus belles performances en carrière.

D’abord le 27 février 2013, avec son ancien record de points face aux Knicks au Madison Square Garden, puis le 27 février 2016, avec un nouveau carton au scoring et un « game winner » en prolongation contre le Thunder.

En 2013, les Knicks accueillent les Warriors. Coachés par Mark Jackson, ces derniers n’ont plus connu les playoffs depuis leur folle épopée de 2007.

Prolongé en début de saison pour 48 millions sur quatre ans, Stephen Curry est encore loin d’être une superstar et il n’est même pas encore All-Star. Mais c’est ce soir de février qu’il va poser les premières pierres de sa légende.

Dans la Mecque du basket, il va ainsi planter… 54 points, avec un incroyable 11/13 à 3-points. Le tout accompagné de 6 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, alors qu’il était pourtant en « back-to-back » ! En face, New York va tout tenter pour le freiner, mais le « Baby-Faced Assassin » est intouchable. Aujourd’hui, on est habitué à ses coups de chaud mais, à l’époque, personne ne l’imaginait capable de prendre feu de cette manière…

Le problème, c’est que les coéquipiers de Stephen Curry ne sont pas dans un grand soir et c’est Tyson Chandler qui va sauver les Knicks, lui aussi avec l’un de ses meilleurs matchs en carrière : 16 points et… 28 rebonds !

La victoire du milieu de terrain !

Trois ans plus tard, Stephen Curry réalisait donc un nouveau match d’anthologie un 27 février. Face au Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook, au beau milieu de cette saison régulière historique de Golden State, ponctuée avec 73 victoires au compteur pour effacer le bilan record des Bulls de Michael Jordan…

En état de grâce permanent lors de cette campagne 2015/16, le « Chef » tutoie plus que jamais les étoiles lors de ce match. Pourtant malmenés par le duo Westbrook/Durant, les Warriors s’en remettent à leur artificier numéro un, aidé de Klay Thompson, pour tenir tête à Oklahoma City.

Mais c’est bien Stephen Curry (46 points) qui fera la différence, avec un 12/16 derrière l’arc (son record de l’époque) et des shoots plus fous et plus décisifs les uns que les autres. En témoigne, notamment, ce dernier coup de poignard dans la prolongation, trois mètres derrière la ligne des 3-points, à 0.6 seconde du buzzer !

Le Magic, qui reçoit ce soir les Warriors, est prévenu…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 49 32 43.9 38.7 92.7 0.5 3.9 4.4 6.1 1.3 1.0 2.8 0.4 23.3 Total 1005 34 47.1 42.3 91.1 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Article initialement publié le 27 février 2024