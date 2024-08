Stephen Curry, nouveau cauchemar des Bleus

Jusqu’en demi-finale, Stephen Curry ne se sera pas distingué avec Team USA. Mais il avait décidé de garder le meilleur pour la fin et, après avoir puni la Serbie (36 points), le double MVP a achevé la France en finale avec ses 24 points (à 8/12 à 3-points), mais surtout ses quatre paniers primés dans les trois dernières minutes…

« À deux minutes, on gueulait de faire prise à deux sur lui » a réagi Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus sans solution face à la superstar américaine. « La première fois qu’on l’a fait, il a perdu la balle et après il l’a lâchée, mais elle est revenue sur lui au buzzer et il le met… C’est terrible. Puis le dernier qu’il met, il est couché par terre… Voilà. Respect. »

Des tirs de légende

Une performance héroïque de la part de Stephen Curry, au moment où Team USA en avait le plus besoin, puisque la France se montrait menaçante et parce qu’il fallait donc la calmer.

« À ce moment-là, votre esprit devient vide, vous ne vous souciez plus du cadre, du scénario ou de quoi que ce soit. C’est juste un tir et, heureusement, il est rentré, ça a calmé les choses et, ensuite, c’était juste une question de rythme et de confiance » a décrit le héros du soir, en référence à son ultime shoot de folie.

Il ne lui manquait plus que l’or olympique à son palmarès déjà immense et, comme le grand champion qu’il est, Stephen Curry est allé chercher cette médaille plutôt que d’attendre qu’elle vienne à lui.

« Il y a eu beaucoup de soulagement. Ce n’était pas facile, mais je suis vraiment enchanté. C’est tout ce que je voulais, même plus encore, donc je suis enchanté » a expliqué, fou de joie, le meneur des Warriors.

Crédit photo : FIBA.com

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.