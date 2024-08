Quand Stephen Curry s’impressionne lui-même

Stephen Curry avait donc gardé le meilleur pour la fin… Discret et au service du collectif lors du premier tour, le meneur All-Star a sorti le très grand jeu pour sauver les Etats-Unis face à la Serbie, puis pour mettre fin aux espoirs de la France en finale. Notamment sur ce tir incroyable avec Evan Fournier et Nicolas Batum sur le dos. Sur des prises à deux, on apprend à donner au joueur libre, et Kevin Durant était tout seul. Mais Curry a pris ce tir à 3-points dans une position acrobatique, et il a climatisé l’Arena Bercy, déjà pas très bruyante.

« Quel que soit le tir que je prends, je pense qu’il va rentrer » rappelle-t-il. « C’était à la conclusion d’une belle série de tirs. Je n’ai vu que le bord du cercle, je n’ai même pas vu qui était devant moi. Je savais qu’on était en bout de possession. Mais cela m’a impressionné… Je me suis impressionné moi-même, c’est clair ».

🤯 On est désolé… Mais c’est quand même l’un des plus grands shoots de l’histoire des JO. Stephen Curry, tout simplement. 🗡️#Paris2024 x #Basketballpic.twitter.com/8jgx16d6x6 — Basket USA 🏀 (@basketusa) August 10, 2024

Un superbe 17 sur 26 à 3-points en demi-finale et finale !

Avec 24 points à 8 sur 12 à 3-points, Stephen Curry a fait très mal aux Bleus. Comme il avait fait très mal aux Serbes avec ses 36 points à 9 sur 14 à 3-points. Clairement, les paniers parisiens lui ont réussi : 17 sur 26 à 3-points cumulés en demi-finale et finale, contre 5 sur 20 de loin à Lille.

« On dit toujours qu’il faut s’adapter à ce que le jeu dicte et rester dans le rythme. Lors des premiers matches, j’ai eu de bonnes positions, mais les tirs ne tombaient pas dedans », poursuit Stephen Curry. « Le coach m’a rappelé de rester impliqué, ce qui m’a aidé à me concentrer sur les deux derniers matches. Le jeu exigeait que je prenne ces tirs et j’ai pu les mettre. Les deux dernières minutes et demie ont été uniques. Les gars m’ont encouragé, nous avions confiance en ce que nous faisions, et j’ai simplement répondu présent, en prenant du plaisir. »

Plus que la médaille d’or, Curry retient l’expérience olympique

Meilleur marqueur des Etats-Unis sur cette compétition avec 14.8 points de moyenne, Stephen Curry décroche enfin cette médaille d’or olympique qui manquait à son palmarès. Elle rejoint ses médailles d’or remportées aux Coupes du monde 2010 et 2014.

« C’est tout ce que j’avais imaginé et plus encore », conclut-il à propos de sa première et sans doute dernière expérience olympique. « L’excitation d’accomplir cela avec les gars dans le vestiaire était incroyable. Nous nous sommes tous engagés à poursuivre la domination des Etats-Unis, tout en sachant que ce serait difficile. Il y a un sentiment de soulagement, mais aussi d’accomplissement. J’ai vu d’autres athlètes recevoir leurs médailles et j’ai toujours imaginé ce que je ressentirais. Il ne s’agissait pas d’ajouter quelque chose à mon CV, mais plutôt de vivre une expérience que je n’avais jamais vécue auparavant. C’était un moment unique. »