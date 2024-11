Joel Embiid et Tyrese Maxey ensemble sur le parquet des Grizzlies. Une première cette saison, mais également une première depuis la fameuse réunion de crise des Sixers, au cœur de laquelle le meneur a reproché à son pivot ses retards.

Et qui dit coulisses dévoilées par la presse, dit qu’au moins un membre des Sixers (joueur ? coach ?) a parlé. Une démarche que le pivot de Philadelphie a peu goûté. « Celui qui a fait fuiter cela est une vraie merde », lâche-t-il sans filtre à l’issue d’une nouvelle rencontre perdue par son équipe.

« On a parlé de beaucoup de choses (pendant la réunion). Je ne veux pas entrer dans les détails, mais toute cette histoire (avec Maxey) a probablement duré 30 secondes. Mais encore une fois, c’est Joel Embiid, alors on doit faire en sorte que tout soit exagéré », s’agace-t-il ainsi.

« Peu importe, je prends tout. Je suis à la base de tout, alors je porterai le chapeau pour tout », pose-t-il après avoir été interrogé sur ses quatre ans d’amitié avec Tyrese Maxey. À Memphis, comme le rapporte le Philadelphie Inquirer, les deux hommes se trouvaient dans le même coin du vestiaire et semblaient aussi proches qu’avant.

C’est un peu agaçant d’avoir à gérer les mêmes choses encore et encore

« C’est la nature de notre relation, rien de malveillant. J’aime que les gens me disent ce que je ne fais pas bien, ce que je dois améliorer. Même si c’est peut-être arrivé une ou deux fois, quand je ne jouais pas », convient-il au sujet de ses retards, avant d’ajouter : « Je dois donc être meilleur, être parfait. Je dois être à la hauteur, ce que je vais faire. Ce que j’ai toujours fait. »

La réaction du pivot, sur qui les lumières médiatiques sont tournées en ce moment, sera observée de près. « C’est un peu agaçant d’avoir à gérer les mêmes choses encore et encore. C’est comme ça depuis le début de ma carrière. Tout ce que j’essaie de faire, c’est de me concentrer sur le basket et d’essayer d’offrir la meilleure vie à ma famille, sur le terrain et en dehors », poursuit-il.

Aussi, celui dont l’altercation avec un journaliste lui a valu trois matchs de suspension regrette que « la négativité » poursuive son équipe. « Et je ne comprends pas pourquoi. C’est dommage, mais cela ne change rien au fait qu’on doit tous s’améliorer. »

Auteur de son meilleur match de la saison (35 points et 11 rebonds), Joel Embiid doit désormais évoluer sans Paul George, de nouveau blessé. Résultat : selon lui, ses Sixers n’ont pas « une grosse marge de manœuvre. Donc, on doit être parfait dans tout ce qu’on fait des deux côtés du terrain. »