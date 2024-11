Les Rockets en embuscade pour Giannis Antetokounmpo ?

Même si les Bucks ne prennent (pour le moment) pas les appels pour Giannis Antetokounmpo, certaines équipes surveillent sa situation de très près, dans l’éventualité où les choses empireraient tellement dans le Wisconsin qu’il en viendrait à réclamer un transfert…

Parmi ces équipes, les Rockets auraient de quoi combler les dirigeants de Milwaukee en cas de demande de départ du « Greek Freak » et Marc Stein assure que Houston surveille la situation. Sauf que Kelly Iko, de The Athletic, répond que ça ne se fera pas en cassant le noyau de jeunes joueurs.

À Houston, une flopée de jeunes talents !

Même s’il faut évidemment prendre les rumeurs sur des joueurs qui ne sont pas sur le marché avec des pincettes, le démenti de Kelly Iko a sans doute pour but de rassurer les jeunes Rockets, auteurs d’un bon début de saison, avec 11 victoires pour 5 défaites. Houston veut ainsi faire confiance à son groupe qui comprend quelques pépites comme Alperen Sengun, Jalen Green, Jabari Smith Jr, Tari Eason, Reed Sheppard, Cam Whitmore ou encore Amen Thompson. Sans oublier des choix de Draft, récupérés durant l’été dans le but d’attirer… Kevin Durant.

Quelques mois plus tard, on imaginait que cette accumulation de jeunes joueurs et de tours de Draft pourrait ainsi servir à faire venir une (super)star, mais les Rockets pourraient donc préférer jouer la carte de la patience, en développant leur effectif plutôt qu’en se précipitant sur le premier venu. Aussi qualitatif soit-il…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 14 35 61.0 18.2 57.9 2.1 10.0 12.1 6.1 2.9 0.5 3.0 1.4 32.1 Total 806 33 54.7 28.6 69.9 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.