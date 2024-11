Milwaukee ne prend pas les appels pour Giannis Antetokounmpo

Après ses coups de pression de l’an passé, les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo s’étaient logiquement éteintes lorsque le « Greek Freak » a prolongé pour 186 millions de dollars, jusqu’en 2028, avec les Bucks.

Sauf qu’avec le licenciement d’Adrian Griffin en cours de campagne, et la fin de saison en eau de boudin de Milwaukee suite à l’échec de la greffe Doc Rivers, les autres franchises surveillent la situation. Le début de saison ratée de l’équipe ne fait que renforcer le phénomène, sans que ça ne change les choses dans le Wisconsin.

Sur ESPN, Brian Windhorst explique ainsi que les autres clubs ont fait savoir aux Bucks que les offres seraient prêtes à la seconde où le double MVP (2019 et 2020) ne serait plus intouchable…

Pour l’instant, c’est toutefois toujours le cas, et la franchise ne prend donc pas les appels concernant son leader.

Rien d’illogique, le retour de Khris Middleton pouvant relancer la franchise (2 victoires – 6 défaites) dans une conférence Est où seuls Cleveland (9-0) et Boston (7-2) surnagent. Une série de victoires et les Bucks pourraient ainsi rapidement intégrer le Top 3, alors que les Pacers, actuels troisièmes, sont juste à l’équilibre (4-4).

L’autre argument, c’est que Milwaukee n’a de toute façon pas d’autre choix que de tout miser sur le duo Lillard – Antetokounmpo, un transfert du « Greek Freak » n’ayant aucune chance d’améliorer l’équipe à court terme, et de la relancer dans la course au titre. Étant donné que le club a lâché ses six prochains « premier tour » (pour récupérer Jrue Holiday puis Damian Lillard), les perspectives d’amélioration par la Draft sont aussi nulles…

Des changements à la marge ?

Dans ces conditions, les Bucks passent donc des appels pour trouver des transferts autour de leurs stars, même si l’équipe est limitée dans ses options, en étant au-dessus du « second apron ». Elle ne peut pas ainsi réaliser d’échanges en incluant plusieurs joueurs, et ne peut pas récupérer de salaires plus élevées qu’elle n’en envoie. On sait que Marjon Beauchamp est par exemple transférable, mais il faut trouver une contrepartie dont le salaire n’excède pas le sien, c’est-à-dire 2.7 millions de dollars…

Milwaukee n’a donc pas vraiment d’autre choix que de jouer la carte de la patience, en espérant que les choses prennent forme au cours de la saison régulière, et que l’équipe arrive en playoffs à son meilleur niveau.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 6 35 63.3 0.0 53.1 1.8 10.5 12.3 6.3 3.5 0.5 3.0 0.5 31.0 Total 798 33 54.6 28.6 70.0 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.