Pas question de précipiter le retour de Khris Middleton à Milwaukee

Khris Middleton entendait prouver cette saison qu’il n’est pas un joueur fragile, allant jusqu’à dire qu’en dessous de 70 matchs disputés, il ne considérait pas qu’il s’agissait d’une saison réussie…

Sauf qu’il a déjà manqué les huit premiers matchs de la campagne et qu’il pourrait donc vite « rater » sa campagne 2024/25 à ce rythme. Surtout qu’à Milwaukee, on reste extrêmement flou sur son retour.

« Tout le monde est différent » explique ainsi Doc Rivers, qui ne veut fixer aucune date à son ailier, qui se remet toujours des opérations sur ses chevilles subies durant l’intersaison. « Khris a connu beaucoup de blessures et d’opérations donc ce n’est pas aussi rapide qu’on l’espérait, mais il n’y a rien de mal à ça. »

Pas possible de travailler les automatismes

Pourtant, avec 2 victoires pour 6 défaites, la tentation pourrait être grande de le presser un peu.

« Il est évident que nous voulons que Khris joue, mais c’est lui qui fait tout le travail », continue le coach. « Il se donne à fond. En tant qu’entraîneur, c’est tout ce qu’on peut demander. Il n’y a donc pas de frustration chez lui. On aimerait être en bonne santé. On savait avant le début de la saison que sur les dix premiers matches de la saison, deux se joueraient à domicile. On espérait être en bonne santé, mais ce n’est pas le cas et il n’y a rien à faire. »

Le problème, c’est qu’après la dernière campagne ratée, les Bucks comptaient rebondir en misant sur de meilleurs automatismes autour du trio Lillard – Middleton – Antetokounmpo, qui n’a pu disputer que sept matchs ensemble depuis l’arrivée de Doc Rivers dans le Wisconsin. Des automatismes qui n’ont toujours pas pu être travaillés.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.