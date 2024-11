Une victoire et un vrai ouf de soulagement pour les Bucks

Le Fiserv Forum s’est vidé avant le buzzer de fin de match jeudi, mais ce n’était pas cette fois par frustration. Le public de Milwaukee a pu s’offrir un peu de répit et zapper le « garbage time » de la victoire de ses Bucks contre le Jazz. Contre une des équipes les moins compétitives de la ligue, le résultat semble logique, mais il compte particulièrement après six défaites de rang. Après le match, on ne s’en est pas caché dans le Wisconsin, ce succès 123-100 a une saveur particulière.

« Cela fait du bien, vraiment du bien » a réagi Giannis Antetokounmpo après la rencontre. « On a un autre match demain (contre les Knicks). Je pense qu’on se souvient tous de comment on se sent quand on perd. On ne veut pas ressentir cela à nouveau. » « On avait vraiment besoin de cette victoire, on en en avait désespérément besoin » a appuyé Damian Lillard en conférence de presse. « C’était important pour nous de sortir de cette série de six défaites. »

« On doit protéger notre terrain, tout gagner à la maison et gagner le plus possible à l’extérieur, on avait déjà laissé filer deux matchs ici » a pour sa part évoqué Bobby Portis.

« Une victoire qui compte pour notre mental »

Si tout n’a pas encore été parfait face à Utah, les Bucks ont signé une prestation déjà plus convaincante que certaines de leurs sorties du début de saison. La deuxième période qu’ils ont survolée après être rentré aux vestiaires menés de quatre points résonne comme un encouragement et une voie à suivre pour les prochaines rencontres.

« C’était important, non seulement de gagner, mais aussi de faire un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer » a assuré Damian Lillard. « Si on reproduit la majorité de ce que l’on a fait ce soir contre n’importe quelle équipe, le rythme avec lequel on a joué, l’énergie qu’on a apportée, je pense que le succès sera au rendez-vous. »

« Tout le monde était très concentré, à vouloir donner le ton, en particulier dans les premiers et troisièmes quart-temps » a apprécié Giannis Antetokounmpo. « Le ballon bougeait bien, tout le monde défendait bien et participait au rebond. »

Un calendrier propice au rebond

Le nouveau recordman de l’histoire de la franchise du nombre de rebonds offensifs gobés avec les Bucks – « Je suis heureux de ce record, mais encore plus de la victoire » a-t-il toutefois souligné – veut désormais se projeter après un début de saison très compliqué. Le match dès la nuit prochaine chez des Knicks pas non plus dans les meilleures dispositions pourrait servir de révélateur, bien plus encore que le succès contre le Jazz.

L’occasion de complètement se relancer, alors que le calendrier est plus clément d’ici à début décembre.

Milwaukee évoluera en effet à domicile lors de neuf de ses treize prochains matchs, et doit affronter plusieurs équipes attendues en deuxième partie de tableau comme les Pistons et les Hornets à deux reprises, ou encore les Bulls, les Raptors, les Wizards ou encore les Hawks. De quoi retrouver un bilan plus proche de son rang espéré ?