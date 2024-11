Le MVP de la nuit | Damian Lillard montre la voie

Les Bucks ont enfin gagné un match à domicile, et c’est d’ailleurs leur première victoire en novembre. Depuis leur premier match, à Philadelphie le 23 octobre dernier, les joueurs de Doc Rivers restaient sur six revers de suite, et ils pointaient carrément à la dernière place de la conférence Est. Cette nuit, c’était donc le « choc de cancres » puisque le Jazz débarquait à Milwaukee, et Damian Lillard a fait en sorte que tout le monde retrouve un peu le sourire.

Associé à Andre Jackson Jr, il a frappé d’entrée avec un panier à 4-points pour placer les Bucks sur les bons rails. C’est lui qui donne rapidement 10 points d’avance (21-11) avec 14 points dans le seul premier quart-temps. Le problème, c’est que ses coéquipiers sont malades, et qu’ils retombent vite dans leurs travers… Résultat, le Jazz passe devant, et mène à la mi-temps !

Créer une dynamique

Au retour des vestiaires, Damian Lillard reprend le match à son compte, et cette fois, c’est la bonne. Les Bucks signent un 17-1 pour reprendre les commandes, et surtout prendre le large.

Le meneur All-Star inscrit neuf points en trois minutes, et tout le monde peut souffler au Fiserv Forum. À l’arrivée, Damian Lillard compile 34 points, 7 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions. Le tout à 11 sur 22 aux tirs, dont 4 sur 11 à 3-points.

« Je pense que nous en avions terriblement besoin », a-t-il réagi. « C’est une équipe qui est arrivée avec le même bilan que nous. C’est une équipe en difficulté, beaucoup plus jeune que la nôtre. Ils viennent chez nous, donc c’était important pour nous non seulement de sortir de cette série de six défaites et de nous sentir bien en gagnant un match, mais aussi d’aborder la prochaine série de matchs avec l’envie de retrouver la colonne des victoires ».

L’apport d’Andre Jackson Jr

Ce qui a libéré Damian Lillard, c’est peut-être la présence d’Andre Jackson Jr. comme titulaire à la place de Gary Trent Jr. à ses côtés. « Il a fait un grand match » juge l’ancien Blazer à propos de la prestation de son jeune coéquipier. « Toutes les bonnes équipes possèdent quelqu’un qu’on peut définir comme un perturbateur, un joueur énergique, qui apporte tout simplement quelque chose à l’équipe. C’était évident avec lui sur le terrain, avec sa pression sur le ballon, ses déviations, sa quête des balles perdues… Ce sont des actions qui peuvent apporter de l’énergie à une équipe. Ces moments où on a l’impression que l’autre équipe est sur le point de faire quelque chose, puis son énergie, son effort et son moteur entrent en jeu pour nous. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 7 36 45.2 39.1 89.7 1.0 3.6 4.6 6.7 2.0 0.4 3.3 0.3 27.6 Total 849 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.