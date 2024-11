Enfin une victoire pour les Bucks !

Les supporters de Milwaukee ont dû être plus patients qu’espéré et qu’à l’accoutumée, mais ils tiennent la première victoire de leurs Bucks dans le Wisconsin cette saison. Jeudi contre un Jazz bien lancé dans son opération « tanking », le champion 2021 a fait respecter la logique (123-100), tout du moins celle du papier, plus que celle des classements du début de saison. Les hommes de Doc Rivers ont su construire leur succès en deuxième période sans vraiment trembler.

Avec Andre Jackson Jr à la place de Gary Trent Jr dans le cinq de départ à l’arrière, Doc Rivers espérait un petit électrochoc et un apport défensif plus important. Le pari n’a pas pleinement donné satisfaction, avec le surprenant Johnny Juzang comme premier détonateur d’Utah, et Jordan Clarkson, de retour après deux matchs d’absence, en deuxième lame avant le repos.

Damian Lillard a fait le spectacle avec 14 points dans le premier quart-temps, Giannis Antetokounmpo a tenu son rang avec 16 points et 8 rebonds avant le repos, mais pourtant, c’étaient bien les visiteurs qui rentraient aux vestiaires devant (57-61). Incandescent à 3-points (14/26), collectif (15 passes sur 20 tirs réussis), le Jazz tenait possiblement la recette pour enfoncer un peu plus les Bucks.

Mais celle-ci s’est complètement affadie en deuxième période, la faute au réveil de Milwaukee et de son duo vedette. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont appuyé là où ça fait mal, en agressant le cercle, tout en profitant des ballons perdus adverses pour s’offrir des points faciles en contre-attaque. L’adresse extérieure des joueurs de Will Hardy s’étant envolée, Milwaukee a pris le contrôle du match grâce à un 15-1 pour mener 87-72 et ne plus être rejoint. Avec une deuxième période à sens unique (66-39), les Bucks retrouvent un peu le sourire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tandem Antetokounmpo – Lillard au rendez-vous. Avec 31 points et 16 rebonds du « Greek Freak », et 34 points, 7 passes et 4 interceptions pour « Dame », les deux All-Stars des Bucks ont cumulé une nouvelle fois plus de la moitié des points des leurs. Il y a encore du progrès à faire collectivement pour Milwaukee, mais difficile de leur reprocher quoi que ce soit dans la tempête. Mention spéciale à Antetokounmpo, qui a réussi à peser et rester en jeu après avoir pris rapidement sa quatrième faute dans le troisième quart-temps, celui où Milwaukee creuse l’écart.

– Le Jazz semble déjà en roue libre. La première période de Utah et cette pluie de tirs lointains – trois pour Juzang, Clarkson et Keyonte George – pouvaient laisser augurer un match plus serré qu’on ne pouvait l’imaginer, d’autant plus avec le retour de blessure de Lauri Markkanen. Il n’en a rien été, et Will Hardy a assez rapidement jeté l’éponge. Le coach du Jazz a un peu surpris en faisant passer en priorité les vétérans comme Drew Eubanks et Patty Mills plutôt que Kyle Filipowski ou Isaiah Collier dans sa rotation du soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.