MarJon Beauchamp bientôt transféré ?

L’été passé avec Giannis Antetokounmpo n’a pas porté ses fruits, et MarJon Beauchamp vit un début de saison très compliqué. Au point que les dirigeants n’ont pas activé la 4e année de son contrat rookie, et selon Marc Stein, il ne devrait pas tarder à faire ses valises. Notre confrère rapporte que les Bucks et Klutch Sports ont entamé des discussions pour lui trouver un point de chute.

Comme le 24e choix de la Draft 2022 sera « free agent » non protégé à la fin de la saison, c’est du « gagnant-gagnant ». Pour Milwaukee, c’est la possibilité de récupérer une contrepartie, même modeste comme un futur second tour de Draft. Pour le joueur, c’est l’idée de changer d’air pour décrocher un contrat en juillet prochain.

Un mal pour un bien ?

En attendant, l’intéressé assure qu’il n’a pas été vexé, ni touché, d’apprendre que ses dirigeants ne comptaient pas sur lui pour la suite. « J’avais besoin de cela pour me booster », a-t-il réagi. « Je sais qui je suis et je sais quel type de basketteur je suis, donc cela ne me dérange pas vraiment. Je sais que mon travail sera toujours visible et tant que je crois en moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Peut-être que c’était un mal pour un bien… Je me préoccupe toujours de l’instant présent et de contrôler ce que je peux contrôler. »

Malgré l’absence de Khris Middleton, Marjon Beauchamp n’a joué que 13 minutes depuis le début de saison…

MarJon Beauchamp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 52 14 39.5 33.1 73.0 0.7 1.5 2.2 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.1 2023-24 MIL 48 13 48.8 40.0 67.9 0.5 1.6 2.1 0.6 1.1 0.3 0.6 0.1 4.4 2024-25 MIL 5 3 33.3 20.0 100.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.6 0.2 0.8 0.0 1.8 Total 105 13 43.1 35.1 71.6 0.6 1.5 2.1 0.6 1.2 0.3 0.7 0.1 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.