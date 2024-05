MarJon Beauchamp, le petit protégé de Giannis Antetokounmpo

Parti cet été en Grèce afin de travailler avec Giannis Antetokounmpo, MarJon Beauchamp peut forcément compter sur le soutien du « Greek Freak » pour aborder au mieux sa deuxième année dans la ligue.

Une saison qui s’annonce importante dans son développement et éventuellement son avenir chez les Bucks, car le joueur de tout juste 23 ans sera l’une des principales rotations à l’aile de cette équipe qui ne visera rien d’autre que le titre NBA.

« Il en fait assurément partie [du projet], il va jouer un rôle majeur là-dedans », assure Giannis Antetokounmpo le concernant. « Vous avez pu observer la manière dont il a joué [vendredi], il nous a en quelque sorte fait gagner le match : il est arrivé dans le quatrième quart-temps, il a fait des actions, il a tenté des 3-points et il en voulait. C’est toujours super de voir des gars jouer avec l’envie de prouver, être agressifs et essayer de tout donner sur le terrain. C’est ce que j’ai vu de sa part et je suis content qu’il l’ait fait. Nous avons besoin de ça, il ne peut pas attendre que le jeu vienne à lui. Dans ma deuxième année dans la ligue, j’ai essayé d’aller sur le terrain et de prendre le jeu à mon compte, je n’ai pas attendu qu’il vienne à moi. Il fait partie intégrante de cette équipe et il a besoin de le savoir. Pas parce que je l’ai dit, mais parce que tout le monde dans cette équipe le pense. Nous avons besoin qu’il soit excellent, agressif et qu’il réussisse des tirs »

L’agressivité comme moteur

Le match auquel fait référence le double MVP, c’est le dernier de la présaison de Milwaukee, disputé (et gagné) contre Memphis. Au cours de cette rencontre, MarJon Beauchamp a inscrit 18 points en 18 minutes en sortie de banc, affichant un joli 7/9 au shoot (dont 4/5 à 3-points).

« J’ai travaillé sur ma confiance. Récemment, j’ai juste essayé de bien m’intégrer, mais je sais que je peux jouer », réagissait en après-match le 24e choix de la Draft 2022, lié à la franchise du Wisconsin jusqu’en 2026 (même si ses deux dernières années de contrat ne sont pas garanties).

Puis MarJon Beauchamp de poursuivre, en évoquant les conseils de son mentor, Giannis Antetokounmpo. « Giannis m’a dit que je devais avoir cette mentalité agressive à chaque fois, et encore plus dans une bonne équipe comme ça », détaillait-il ainsi. « Il y a des hauts et des bas au niveau de ma confiance. Mais je dois rester agressif et continuer de travailler. »

Evacuer le doute

Il le faudra car, cette saison, MarJon Beauchamp passera forcément par des périodes plus compliquées en termes de temps de jeu, au sein de cet effectif XXL. Le doute s’immiscera donc dans sa tête et, d’après son coach, il ne faudra pas que cela entame sa confiance…

« Il est important de garder confiance dans cette ligue et, en tant qu’ancien joueur, c’est l’une des choses avec lesquelles j’avais le plus de mal », partage Adrian Griffin. « Ce n’est que lorsque j’ai commencé à prêter attention à ma vie sur le plan mental, à ce que je pensais, en essayant de rester positif et de développer ma force mentale [que j’y suis parvenu]. C’est encourageant qu’il apprenne ça à un plus jeune âge et le plus tôt sera le mieux, parce que c’est un sacré joueur. »

MarJon Beauchamp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 52 14 39.5 33.1 73.0 0.7 1.5 2.2 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.1 2023-24 MIL 48 13 48.8 40.0 67.9 0.5 1.6 2.1 0.7 1.1 0.3 0.6 0.2 4.4 Total 100 13 43.3 35.5 70.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.3 0.7 0.1 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.