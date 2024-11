La 6e meilleure entame de l’histoire pour les Cavaliers

Les Warriors, les Rockets, les Capitals, les Mavericks et les Celtics. Telles sont les cinq franchises qui ont fait mieux que les Cavaliers, vainqueurs cette nuit de leur 12e match de suite sur le parquet des Bulls. C’est la 6e meilleure entame de l’histoire, certes encore très loin des 24 succès de rang des coéquipiers de Stephen Curry en 2015, mais ça reste exceptionnel.

« C’est génial de faire partie de l’histoire », reconnaît Donovan Mitchell. « Je ne veux jamais prendre ces choses pour acquises comme nous le faisons de différentes manières. Nous y parvenons en signant de gros écarts. Nous gagnons après avoir été menés au score. Nous gagnons des matchs serrés. Et chaque soir, c’est quelqu’un de différent chaque soir qui prend les choses en main. C’est toujours un effort collectif ».

Une pression accrue de match en match

Cette nuit, les Cavaliers étaient menés de neuf points dans le 3e quart-temps, avant de produire leur effort grâce aux remplaçants avec Ty Jerome comme fer de lance.

« Ce groupe est déterminé », apprécie Kenny Atkinson. « Je pense qu’il y a eu des questions sur ce groupe, à savoir s’il pouvait atteindre le niveau supérieur, s’il pouvait franchir l’étape suivante. C’est pour cette raison que je pense que lorsque vous avez cette pression, vous vous concentrez encore davantage. Il y a un autre niveau de concentration, un autre niveau d’attention, un autre niveau de détail que ces gars utilisent pour nous amener à 12-0 jusqu’à présent. »

Dans l’histoire, cinq des sept équipes à avoir débuté par 12 victoires de suite avaient atteint les Finals. En 2015/16, les Warriors avaient carrément signé le meilleur bilan de l’histoire avec 73 victoires pour 9 défaites. Avant de chuter en finale NBA face aux… Cavaliers.

Préparer déjà le printemps

Comme les Warriors de l’époque, les Cavaliers s’appuient sur le même groupe, mais il faut aussi être capable d’encaisser la pression d’être l’équipe chassée, et de maintenir le même niveau. Le calendrier à venir est plutôt clément avec un déplacement chez des Sixers en back-to-back, puis les réceptions des Bulls et des Hornets.

« Nous jouons bien, l’ambiance est bonne, mais nous devons continuer à être cette équipe », conclut Donovan Mitchell. « Et c’est le message que j’ai adressé aux gars dans le vestiaire. C’est génial. Nous allons nous retrouver face à des équipes qui sortiront leur meilleur match face à nous. Nous allons être testés très tôt, mais allons-nous continuer ? Et je n’ai aucun doute là-dessus, nous le ferons. Allons-nous continuer à être cette équipe en janvier, février, mars et avril ? Je pense que les gars le ressentent tous, mais c’est bien de profiter de ces moments tout en restant humble. »

Meilleurs débuts de saison de l’histoire NBA