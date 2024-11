Stats & Highlights | LeBron James en triple-double, Bennedict Mathurin en ébullition

C’était l’une des belles affiches de la soirée à l’Est. La rencontre entre Pacers et Knicks a tenu ses promesses. Et sur la base d’un dernier quart-temps à 40 points, les premiers cités l’ont emporté. Un succès qu’ils doivent pour beaucoup à Bennedict Mathurin, auteur de son record en carrière à 38 points et sept paniers primés.

Il a parfaitement soutenu son meneur de jeu Tyrese Haliburton (35 points et 14 passes décisives) dans son duel avec Jalen Brunson (33 points et 10 passes). Des Knicks, où tous les titulaires ont encore joué 36 minutes ou plus…, qui ont converti trois fois moins de paniers à 3-points que leurs adversaires.

Davis sort encore sur blessure…

Dans la conférence opposée, les Lakers ont signé une grosse seconde période (70-48) pour s’imposer de 20 points face aux Raptors. LeBron James a signé un deuxième triple-double de suite (19 points, 16 passes et 10 rebonds) tandis que Anthony Davis, touché à l’œil, a quitté le jeu dans le troisième quart-temps. Austin Reaves s’est régalé avec 27 points pour que les Lakers restent invaincus à domicile. Les Raptors, eux, n’ont pas encore gagné à l’extérieur.

Encore plus large victoire, celle des Grizzlies, pourtant privés de Ja Morant, devant les Blazers : +45 points au compteur ! Jaren Jackson Jr. (20 points) a mené une petite armée de sept joueurs à 12 points ou plus. En face, les hommes de Chauncey Billups ont signé un terrifiant 4/42 derrière l’arc…

Un mot enfin sur le Magic qui n’a également pas fait dans le détail face aux Wizards, derrière les 23 points de Franz Wagner. Là encore, l’écart s’est fait en seconde période (60-38) face à un Bilal Coulibaly pourtant encore inspiré (20 points) et un Alex Sarr maladroit (11 points à 3/10).

Indiana – New York : 132 – 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 99 HOU 101 MIL 107 BOS 113 IND 132 NYK 121 ORL 121 WAS 94 PHI 107 CHA 105 MIN 94 MIA 95 OKC 116 GSW 127 DEN 122 DAL 120 PHO 118 SAC 127 POR 89 MEM 134 LAL 123 TOR 103

Orlando – Washington : 121 – 94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 99 HOU 101 MIL 107 BOS 113 IND 132 NYK 121 ORL 121 WAS 94 PHI 107 CHA 105 MIN 94 MIA 95 OKC 116 GSW 127 DEN 122 DAL 120 PHO 118 SAC 127 POR 89 MEM 134 LAL 123 TOR 103

Portland – Memphis : 89 – 134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 99 HOU 101 MIL 107 BOS 113 IND 132 NYK 121 ORL 121 WAS 94 PHI 107 CHA 105 MIN 94 MIA 95 OKC 116 GSW 127 DEN 122 DAL 120 PHO 118 SAC 127 POR 89 MEM 134 LAL 123 TOR 103

LA Lakers – Toronto : 123 – 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.