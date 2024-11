Les Rockets s’imposent sur le fil à Detroit

Les nerfs des fans des Pistons ont été mis à rude épreuve ces deux derniers matchs. Si la rencontre précédente a vu Detroit l’emporter sur le fil à Atlanta, ce sont cette fois les Rockets qui ont eu le dernier mot après un « money-time » irrespirable.

Houston prend le meilleur départ avec un 11-2, alimenté par Jalen Green et Alperen Sengun, mais les Pistons prouvent qu’ils ont de la ressource, revenant dans le coup dès la fin du premier quart-temps, avant de prendre les devants sur un 3-points de Cade Cunningham puis un 11-0 marqué par les flèches de Simone Fontecchio et Malik Beasley (31-26).

La paire Jalen Green – Fred VanVleet bien muselée, les Rockets s’en remettent à l’efficacité de Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun pour rester dans la course à la pause (45-43). Ils attendent sagement leur heure pendant que Cade Cunningham monte à nouveau en puissance au retour des vestiaires, comme face aux Hawks. Les Texans savent alors à quoi ils s’exposent et ils répondent avec un « run » qui les aide à reprendre le contrôle.

Une fin de match complètement dingue !

Fred VanVleet sort du bois au meilleur moment avec deux paniers, dont un 3-points, pour nourrir un 7-0 qui permet aux siens de virer en tête. Tari Eason et Alperen Sengun prennent le relais jusqu’aux deux lancers d’Amen Thompson à deux secondes de la fin du troisième quart-temps pour porter la marque à 72-64. Jalen Green envoie alors un message avec un énorme dunk sur Cade Cunningham d’entrée de quatrième quart, puis l’écart monte à +12 après un nouveau 3-points de Eason.

Cette fois, c’est à Detroit de rétorquer, ce que les locaux réussissent à faire sur des 3-points de la paire Tim Hardaway Jr. – Malik Beasley, puis un « layup » main gauche de Cade Cunningham et enfin un « and-one » de Hardaway Jr. devant Jock Landale. Dans le « money-time », les Pistons lancent les hostilités en premiers avec deux « 2+1 » de Tobias Harris et Cade Cunningham, mais la dimension physique des Rockets finit par faire la différence avec des paniers de Alperen Sengun et un ballon arraché par miracle par Dillon Brooks et Tari Eason, suivi d’un dunk de Brooks (100-95).

Sauf qu’un 3-points de Tobias Harris et un 1/2 sur la ligne de Alperen Sengun offrent une ultime possibilité à Detroit d’arracher une prolongation. Envoyé aux lancers-francs à 6 secondes de la fin, Cade Cunningham réussit le coup parfait en inscrivant le premier puis en balançant le deuxième en espérant qu’un joueur de son équipe récupère la balle… Et c’est exactement ce qu’il se passe, avec Harris ensuite envoyé sur la ligne. Problème : l’ailier flanche au pire moment en ratant le premier, donnant la victoire à Houston au bout du suspense (101-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand Harris se Trump… Tobias Harris aurait pu être le héros au finish, avec son 3-points qui a relancé les siens puis ce rebond et cette faute improbable à une seconde de la fin. Mais malgré deux lancers sur la table pour égaliser et aller en prolongation, l’ex-Sixer a tremblé du coude au pire moment sous la pression, en ratant sa première tentative. Le match aurait pu tourner autrement, mais ce sont bien les Texans qui sont repartis avec la victoire.

– Fin de série pour Cade Cunningham. Le meneur des Pistons restait sur trois matchs en triple-double, une série qui s’est arrêtée ce dimanche, même s’il en est fallu de très peu : 26 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Auteur d’un énorme faute bâche sur Alperen Sengun, dans le même style que celui qui avait permis de l’emporter face à Atlanta deux jours plus tôt, il a tout tenté pour inverser la tendance sur la fin, à l’image de son deuxième lancer qu’il a fait exprès de rater. Il ne lui aura manqué que la victoire pour qu’il soit crédité d’un nouveau match plein.

– L’apport bienvenu d’Alperen Sengun. Le pivot turc a sorti sa meilleure prestation du début de saison au moment où les Rockets en avaient le plus besoin (27 points, 10 rebonds). Il a été un repère fiable tout au long du match pour les Texans, même s’il aurait pu écourter le suspense en mettant son dernier lancer-franc.

