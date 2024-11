En deux temps, les Celtics s’en sortent à Milwaukee

Choc des extrêmes, difficile à imaginer il y a quelques semaines, entre des Celtics et des Bucks qui occupent respectivement les 2e et 13e places de la conférence Est. L’occasion pour les champions en titre de Boston de se tester sous pression à Milwaukee, face à Giannis Antetokounmpo (43 points, 13 rebonds, 5 passes), mais les coéquipiers de Jayson Tatum (31 points, 12 rebonds, 6 passes) ont finalement réussi à faire la différence en deuxième mi-temps (113-107).

Étonnamment, ce sont les Bucks qui démarrent cette rencontre pied au plancher, derrière un Giannis Antetokounmpo en état de grâce dans la raquette et un Taurean Prince qui punit à 3-points. L’écart monte vite à +10 et il frôle même la vingtaine de points. Dépassés au niveau de l’intensité, les Celtics tiennent bon comme ils peuvent, collectivement, mais c’est surtout Payton Pritchard qui les remet à l’endroit avec des 3-points en sortie de banc. Sauf que Giannis en remet une couche, avec l’aide de Damian Lillard, et le +10 reste d’actualité, tant les joueurs de Doc Rivers shootent avec insolence (69-58).

Sans doute vexé, Boston reprend fort dans le sillage de Jayson Tatum et des 3-points de ses lieutenants, Jrue Holiday en tête. La défense est également montée d’un cran et Milwaukee manque de solutions pour bouger les champions, d’où l’adresse en baisse et l’influence moindre de Giannis Antetokounmpo. Le momentum a clairement changé de camp et cela se ressent, avec Giannis qui fait de son mieux pour résister à la déferlante celte, mais Tatum et consorts sont juste plus forts et mieux armés sous tension. Au final, la victoire est en poche à l’issue d’une seconde période particulièrement maîtrisée et aboutie (113-107).

À RETENIR

– Une mi-temps pour lancer Boston. Après avoir subi en première période, à cause de l’adresse ultra élevée des Bucks au tir, les Celtics sont revenus des vestiaires avec un tout autre visage et, emmenés par un Jayson Tatum enfin adroit et agressif, ils ont renversé leurs adversaires en quelques minutes. Les 3-points sont tombés dedans, les fautes ont été provoquées et la défense s’est resserrée dans la peinture, de manière à infliger un 29-15 dans le troisième quart-temps qui a tout changé. Puis les joueurs de Joe Mazzulla ont continué sur leur lancée, pouvant également remercier Payton Pritchard pour ses paniers précieux avant la pause.

– Giannis Antetokounmpo, monstrueux mais esseulé. S’il aurait pu être expulsé pour un coup de coude puis un appui qui traîne sous les pieds d’un shooteur, le « Greek Freak » a néanmoins disputé toute la partie et il s’est montré héroïque pour mettre les Bucks en position de l’emporter. Le problème, c’est que Damian Lillard et les autres titulaires n’ont pas pesé, seuls AJ Green, Pat Connaughton et Bobby Portis apportant un minimum. Trop juste, cependant, pour prendre le meilleur sur les champions et repartir avec la victoire. Surtout quand l’adresse chute et que le plan de jeu en attaque se limite à Giannis Antetokounmpo…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.