Stats & Highlights | Les Cavaliers signent le meilleur départ de leur histoire

Dans un match serré de bout en bout, les Hornets s’en sortent sur une claquette au buzzer de Brandon Miller. Le sophomore a récupéré le raté de Grant Williams et Charlotte met fin à sa série de défaites face aux Pistons, malgré le triple-double de Cade Cunningham (20 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) en face.

Cinquième défaite consécutive du Magic, qui n’y arrive pas sans Paolo Banchero. Bennedict Mathurin (20 points, 11 rebonds) et les Pacers ont ainsi accéléré au bon moment alors qu’Orlando met fin à un « road trip » catastrophique, et va tenter de retrouver des couleurs à domicile…

En s’imposant à New Orleans derrière une grosse adresse de loin (17/35) et un gros apport du banc (50 points), les Cavaliers continuent leur début de saison parfait. Cette neuvième victoire en neuf sorties est même désormais le meilleur début de saison de l’histoire pour Cleveland, dépassant le 8-0 de la campagne 1976/77.

Petite promenade de santé pour les Mavericks de Luka Doncic (27 points, 13 passes) face à des Bulls qui ont arrosé de loin : 12/42 dont un 3/17 en cumulé pour le duo Coby White – Ayo Dosunmu !

Enfin, les Kings ont enchaîné face aux Raptors en faisant la différence dans le quatrième quart-temps. Domantas Sabonis signe un triple-double parfait, avec 17 points à 6/6 au tir et 5/5 aux lancers-francs, 13 passes décisives et 11 rebonds, le tout sans perte de balle et sans faute.

Charlotte – Detroit : 108-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 108 DET 107 IND 118 ORL 111 ATL 121 NYK 116 BOS 112 GSW 118 HOU 127 SAS 100 MEM 131 LAL 114 NOR 122 CLE 131 DAL 119 CHI 99 DEN 124 OKC 122 PHO 115 MIA 112 LAC 110 PHI 98 SAC 122 TOR 107

Indiana – Orlando : 118-111

New Orleans – Cleveland : 122-131

Dallas – Chicago : 119-99

Sacramento – Toronto : 122-107

