Les Grizzlies noient les Lakers sous les paniers primés

Touché au pied lors du dernier match, Anthony Davis n’est pas en tenue pour ce déplacement à Memphis. Les Lakers et les Grizzlies partent sur un rythme très soutenu. Les shoots sont pris très rapidement, pas toujours avec justesse et, à ce petit jeu, ce sont les locaux qui prennent l’avantage (35-27).

En deuxième quart-temps, LeBron James se réveille et impose ses muscles. Avec ses shoots extérieurs et ses pénétrations, il rapproche Los Angeles, avant une réponse de Ja Morant en fin de première période. Memphis a toujours la main à la mi-temps (59-53).

Au retour des vestiaires, on repart sur le même rythme qu’en début de première mi-temps. Ça court, ça shoote vite et les Grizzlies, encore une fois, en profitent, notamment avec une grosse adresse à 3-pts. Jay Huff fait le show avec plusieurs paniers primés et même une claquette dunk arrière ! Les Lakers semblent sonnés à l’issue du troisième quart-temps (95-81) et le début de quatrième le confirme puisque les Californiens encaissent un 8-0.

Ja Morant et ses coéquipiers filent donc vers une victoire logique (131-114). Pour Los Angeles, c’est la deuxième défaite de suite et une quatrième en cinq matches à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James trop seul. Discret en début de rencontre, le All-Star des Lakers est monté d’un cran en deuxième quart-temps, avec 16 points. Il a ajouté 9 unités en troisième quart-temps, mais la maladresse générale autour de lui (24% à 3-pts pour le reste de ses coéquipiers) a plombé les ambitions de Los Angeles. Le « King » termine avec 39 points – son record de saison – à 15/24 au shoot et 6/11 à 3-pts.

– L’adresse à 3-pts des Grizzlies. Ja Morant et sa bande n’ont pas hésité à dégainer dès le début de rencontre et cette volonté a payé après la pause. En troisième quart-temps, les Grizzlies shootent à 8/10 derrière l’arc ! En dernier, ça reste très bon avec un 4/6, si bien que Memphis termine la partie avec 17 réussites en 34 tentatives. Ce 50% de réussite a fait la différence car il a donné de l’air aux locaux, qui ont toujours eu une réponse.

– Un banc tranchant à Memphis. Parmi les clés de l’adresse et du rythme de Memphis, il y a les performances des remplaçants. Jake LaRavia, Jay Huff et Scotty Pippen Jr. ont été très bons, très justes. Les trois ont en effet compilé 39 points, 16 passes et 14 rebonds, en shootant à 15/27 !

– Tuomas Iisalo aux commandes. Taylor Jenkins éloigné de l’équipe pour des raisons personnelles, c’est son premier assistant, Tuomas Iisalo, qui a donc dirigé les Grizzlies pour ce match face aux Lakers. La grande première du technicien finlandais, qui était à la tête du Paris Basketball la saison dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.