Première inquiétude autour d’Anthony Davis, touché au pied

Les Lakers ont deux sources d’inquiétude après le déplacement raté à Detroit. La première : invaincus à Los Angeles, ils n’ont gagné qu’un match sur quatre à l’extérieur. La seconde : Anthony Davis s’est blessé. Et vu le passif du joueur, ce n’est jamais rassurant.

Encore auteur d’un gros match avec 37 points, le meilleur marqueur de la ligue s’est fait mal au pied gauche en dernier quart-temps. Il a grimacé après être retombé au sol.

« Je vais parler à mon préparateur physique pour comprendre exactement ce que c’est », explique Anthony Davis. « Je gère ça depuis cet été et mon objectif, c’est de jouer tous les matches. Je suis simplement retombé pile sur l’endroit qui me fait mal. On va trouver une solution. »

Les Lakers ont presque 48 heures devant eux puisqu’il n’y a pas de match ce mardi soir, élection oblige, mais ils seront à Memphis mercredi soir. Pour l’instant, l’intérieur n’est pas forfait pour cette rencontre mais on imagine mal la franchise prendre des risques si tôt dans la saison.

Comment LeBron James et compagnie vont-ils aborder cette situation, si « AD » venait à manquer plusieurs matches ?

« Je ne sais pas. Je prends les choses seconde après seconde », répond la star alors que, à côté d’elle dans le vestiaire, Anthony Davis souffle qu’il n’est pas forfait.

« Je ne joue pas avec des hypothèses », poursuit LeBron James. « On va faire avec ce qu’il dit et voir comment il se sent les prochains jours. Mais franchement, inutile d’être un génie pour comprendre l’impact qu’il a et faire la différence entre sa présence et son absence. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 6 36 57.3 25.0 78.6 2.3 9.7 12.0 2.8 1.0 1.8 2.3 2.0 31.8 Total 742 35 52.3 29.7 79.5 2.6 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.