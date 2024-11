Au buzzer, les Nuggets d’un Nikola Jokic XXL infligent sa première défaite au Thunder

Face à la dernière équipe invaincue de conférence Ouest, les Nuggets de Nikola Jokic ont frappé fort en s’imposant d’un rien face au Thunder (124-122), malgré l’absence de deux titulaires (Jamal Murray et Aaron Gordon). Une victoire scellée par un contre à la dernière seconde de Peyton Watson devant Shai Gilgeous-Alexander.

Les locaux sont pourtant revenus de loin face à « SGA » et sa bande qui a compté jusqu’à 16 points d’avance dans cette partie. Beaucoup trop incisif dans ses pénétrations, bien que maladroit aussi ballon en main (8 turnovers), le leader du Thunder a montré la voie en fin de première période, pour offrir 11 points d’avance à son équipe à la pause (55-66).

Les lieutenants répondent présent

Il a fallu attendre quelques minutes après le passage aux vestiaires pour que les locaux, sérieusement malmenés, se réveillent. Plus actifs défensivement, les Nuggets ont repris le contrôle du rythme en courant dès qu’ils en ont eu l’occasion. Dans ce registre, Russell Westbrook est plutôt à l’aise. Et comme Christian Braun, Michael Porter Jr. et lui-même étaient dans un bon soir à 3-points, les Nuggets ont passé un 24-6 en quatre minutes pour repasser devant.

Seul joueur du banc productif, Julian Strawther a également eu un impact favorable dans cette séquence. Tout comme l’inévitable Nikola Jokic qui s’est régalé au poste devant Chet Holmgren et résisté aux nombreux contacts non-sifflés de ce dernier. Le Serbe a enregistré son 134e triple-double en carrière. Avec une égalité parfaite à l’entame du quatrième (95-95), les deux équipes continuaient de se répondre, jusqu’à une bascule à trois minutes de la fin, quand Peyton Watson a offert trois possessions d’avance à son équipe (117-110).

Usant de son physique, Jalen Williams, qui a échoué à une passe du triple-double, s’est chargé de ramener son équipe. Puis les Nuggets ont joué à se faire peur sur la ligne des lancers-francs. Peyton Watson a manqué ses deux tentatives, offrant à SGA la possibilité d’égaliser au buzzer. Mais le même Watson s’est racheté : il a jailli et touché du doigt des doigts le tir de la star d’en face.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur de Russell Westbrook. Le meneur de jeu s’est offert un record cette saison (29 points) et une troisième sortie à 20 points ou plus, synonyme de victoire à chaque fois. Face à son ancienne équipe, l’ancien MVP a fait preuve d’une efficacité monstre, près ou loin du cercle, d’où il a encore été invité à shooter. Voyant que ses jeunes tournaient bien, Mike Malone a malgré tout préféré se passer de lui la majeure partie du quatrième quart-temps.

– Des titulaires en forme. Outre Westbrook, trois autres titulaires des Nuggets ont terminé à 23 points ou plus, tandis que Watson, même en marquant moins, a été décisif. Chaque membre du cinq a disputé 32 minutes de jeu ou plus alors que Julian Strawther a été le seul à apporter quelque chose du banc malgré sa maladresse derrière l’arc. La « fracture » entre le banc et le cinq est toujours d’actualité à Denver, même si Mike Malone peut se réjouir de voir d’autres joueurs émerger en l’absence de cadres.

– Première défaite pour le Thunder. Venu s’imposer sur le même parquet lors de leur premier match de l’année, le Thunder avait activé le mode rouleau-compresseur jusqu’ici avec sept victoires de rang sur un écart moyen de… 17 points, en impressionnant notamment en défense. OKC retourne maintenant à domicile pour une série de six matchs uniquement face à des écuries de l’Ouest (Rockets, Warriors, Clippers, Pelicans, Suns et Mavs).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.