Stephen Curry et les Warriors impressionnent à Boston !

Malgré l’absence de Jaylen Brown, les Celtics démarrent la rencontre par un 14-3 en muselant les Warriors. Les hommes de Steve Kerr répondent toutefois aussitôt en haussant le ton en défense. Les Celtics ne marquent que 10 points lors des huit dernières minutes du premier quart-temps, et Buddy Hield (16 points, 4/7 à 3-points) imite Derrick White (26 points, 7/16 à 3-points) en faisant mouche de loin pour garder Golden State en embuscade (24-19).

Les Warriors enfoncent alors le clou. Leur agressivité défensive frustre Jayson Tatum (32 points à 10/20 aux tirs) qui perd trois des cinq ballons de son équipe dans la deuxième période et, de l’autre côté, Golden State hausse le rythme. Andrew Wiggins (16 points) attaque le cercle avec succès et le 4/5 à 3-points de Kyle Anderson (11 points, 5 rebonds, 4 passes) et Jonathan Kuminga (10 points) met les Dubs à +11 à la pause (51-40) !

Alors qu’un 3-points de Stephen Curry porte l’écart à +14 sur la première possession du troisième quart-temps, les Celtics et Jayson Tatum se réveillent enfin ! La star fait 4/6 de loin pour marquer 17 points dans la période, Payton Pritchard (16 points) a lui aussi la main chaude, et la défense de Golden State est dépassée. Stephen Curry a beau a marqué 11 des 31 points de son équipe, il ne peut pas empêcher Boston de revenir à -1 (82-81).

Dans un TD Garden bouillant, c’est le duo Derrick White – Neemias Queta (14 points, 8 rebonds) qui met Boston devant et les Warriors au bord de la rupture (95-88). C’est le moment choisi par Steve Kerr pour relancer Stephen Curry, et le double MVP se rappelle au bon souvenir des Finals 2022. Bien épaulé par Andrew Wiggins, il marque 10 des 16 prochains points de Golden State pour leur redonner les commandes du match avec deux minutes à jouer (104-99).

Malgré tous les efforts de Jayson Tatum, les Celtics ne repasseront plus devant. Kevon Looney (6 points, 10 rebonds, 6 offensifs), Buddy Hield et Draymond Green (9 points, 6 rebonds, 4 passes) assurent sur la ligne des lancers francs, et les Warriors enchainent une cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration défensive de Golden State en première mi-temps. Les Warriors sont arrivés à Boston avec la deuxième meilleure évaluation défensive NBA alors que les Celtics ont eux la meilleure attaque. Golden State est l’équipe qui « blitze » le plus les pick & rolls adverses et cette stratégie a complètement déréglé le jeu de Boston. Et ce n’est pas simplement Draymond Green, car Payton II, Moody, Kuminga, Looney et tous les joueurs qui sont entrés en jeu étaient sur la même longueur d’onde pour agresser le porteur mais également être rigoureux dans leurs rotations défensives. Résultat : les Warriors ont forcé 10 ballons perdus et maintenu les Celtics à 13/37 aux tirs, dont 6/20 à trois points pour seulement 40 points ! La pire mi-temps de la saison pour Boston.

– 41 points en troisième quart temps pour Boston. Après avoir subi la défense des Warriors pendant toute la première mi-temps, les Celtics ont dicté leur loi dès le retour des vestiaires. Ils ont été beaucoup plus physiques, n’ont perdu qu’un ballon, ont pris sept rebonds offensifs et ont retrouvé leur rythme. Au milieu de tout ça, Jayson Tatum a été omniprésent avec 17 points et une pression constante sur la défense adverse. Au final, les Celtics ont marqués un point de plus en troisième quart temps que dans toute la première mi-temps (41 contre 40), et y ont fait 10/21 de loin !

– Stephen Curry, la bête noire du TD Garden. Les fans des Celtics font encore des cauchemars du fameux Game 4 des Finals 2022 et des 43 points de Stephen Curry. Cette nuit, la star des Warriors n’était pas à ce niveau mais il a livré un match plein pour sa deuxième rencontre de retour après son entorse de la cheville. Il a marqué 21 de ses 27 points en deuxième mi-temps pour repousser les multiples assauts des Celtics, tout en ajoutant 9 passes, 7 rebonds, 4 interceptions, et 1 contre en 34 minutes de jeu. Avec un Curry à ce niveau et un collectif qui a encore répondu présent, les Warriors confirment leur excellent début de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.