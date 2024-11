Victor Wembanyama et les Spurs sombrent à Houston

Les Spurs de Victor Wembanyama commencent à accuser le coup. Victimes d’une avalanche de blessures (Devin Vassell, Tre Jones, Jeremy Sochan) et privés de Gregg Popovich pour une « durée indéterminée », les protégés de l’Alamo City ont été en manque d’inspiration et concèdent leur deuxième défaite de suite, la cinquième de la saison en huit matchs. L’écart est conséquent : -27 (127-100) !

Des Spurs dépassés par l’intensité défensive

Partis à l’envers dès l’entre-deux, les Spurs ont, comme souvent face aux Rockets, été bousculés. Dépassé dans presque tous les secteurs du jeu, San Antonio n’a pas su répondre à l’intensité défensive de Houston.

« Les Rockets ont été plus attentionnés que nous sur les détails et les fondamentaux. Et ce n’est pas un secret : c’est une équipe connue pour exploiter les failles de l’adversaire et le pousser à perdre le ballon », a résumé Mitch Johnson, le coach intérimaire de San Antonio.

Avec 19 ballons égarés, une bataille aux rebonds perdue (45 contre 53) et sans véritable leader offensif, les Spurs se sont largement compliqués la tâche. Keldon Johnson a bien tenté de mettre un peu de peps dans la rencontre mais aucun joueur ne semblait vraiment concerné par le match, avec des Chris Paul et Harrison Barnes aux abonnés absents et un Zach Collins toujours pas au niveau.

Tout le contraire des Rockets, qui ont su se rendre le match facile. En tête du début à la fin de la rencontre, frôlant même avec les 30 points d’avance dans le dernier quart-temps, Houston s’est appuyé sur son duo Jalen Green – Fred VanVleet, 21 points chacun, pour faire la différence et signer une cinquième victoire en huit matchs.

Les Spurs tenteront de réagir dès ce jeudi soir contre les Blazers de Rayan Rupert alors que les Rockets défieront le Thunder, vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama toujours en difficulté de loin. S’il reste toujours aussi dissuasif en défense, l’intérieur français des Spurs est à la peine à 3-points en ce début de saison. Il l’a une nouvelle fois été chez les Rockets, avec un 1/6 derrière l’arc. En 25 minutes, il cumule 15 points à 6/14 aux tirs, 6 rebonds et 3 contres.

– Les Rockets ont dominé dans la peinture. Alperen Sengun (16 points) et ses coéquipiers ont marqué 66 points dans la raquette, contre 46 pour les Spurs.

– Sidy Cissoko gratte quelques minutes. Profitant de la large défaite des Spurs, Sidy Cissoko a passé huit minutes sur le terrain et inscrit cinq points, deux passes et deux rebonds. Sans doute le seul point positif de la rencontre pour San Antonio…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.