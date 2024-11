Les Clippers matent les Sixers pour le retour de Paul George

Soir de retrouvailles à Los Angeles entre les Clippers et Paul George (18 points, 7 rebonds, 3 interceptions), aujourd’hui membre des Sixers. Des retrouvailles que Norman Powell (26 points, 6 passes) et James Harden (18 points, 6 passes, 3 interceptions) auront pris plaisir à gâcher, puisque Philadelphie s’incline logiquement en Californie, à cause de sa deuxième mi-temps ratée. À noter la sortie sur blessure de Tyrese Maxey…

Après une première mi-temps agréable où les deux équipes se sont rendues coup pour coup (51-51), les Clippers ont commencé à se détacher sérieusement au retour des vestiaires.

Dans le sillage d’un James Harden enfin agressif au scoring et à l’initiative d’un 16-2 en fin de troisième quart-temps (84-68). Alors que les soldats californiens, à l’image de Kris Dunn, se donnaient à fond pour réussir des « hustle plays » en défense comme en attaque…

James Harden au repos, ce sont Amir Coffey et surtout Norman Powell qui se chargent de maintenir l’écart pour Los Angeles. Un écart qui atteint carrément la vingtaine de points et dont ne se relèveront pas les Sixers, malgré les efforts de Kelly Oubre Jr. (110-98). Le coup d’accélérateur du troisième quart-temps aura donc suffi à assommer Philadelphie et à ramener LA à l’équilibre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour mitigé de Paul George. Si James Harden retrouvait aussi son ex, ce sont surtout les retrouvailles entre « PG » et les Clippers qui nous intéressaient cette nuit. Dans ce tout nouvel Intuit Dome qu’il n’aura donc pas inauguré, le nouveau joueur de Philadelphie aura eu droit à une vidéo hommage et quelques applaudissements, mais surtout des sifflets dès qu’il recevait la balle. Défait par son ancienne équipe, Paul George aura en tout cas signé une performance plutôt prometteuse individuellement. En attendant le retour imminent de Joel Embiid, annoncé mardi prochain et qui fera du bien à ces Sixers en 1-6…

– Los Angeles accélère après la pause. Cette rencontre avait tout pour nous offrir un « money-time » au couteau, tant les deux équipes étaient proches en première période. Sauf qu’au retour des vestiaires, les Clippers se sont décidés à passer la seconde et, dès l’instant où James Harden a pris le match à son compte à coups de « stepbacks », 3-points et lancers-francs, les Sixers ont lâché prise et Los Angeles, propulsé par son « run » de 16-2, n’a plus eu à regarder dans son rétroviseur. Séduisant, le collectif de Tyronn Lue fait plaisir à voir quand il se comporte de cette manière.

– Inquiétude pour Tyrese Maxey ? Alors que Paul George et Joel Embiid vont bientôt être réunis sur le terrain, les Sixers vont maintenant devoir surveiller l’état de santé de leur troisième All-Star, puisque Tyrese Maxey est sorti en seconde période, à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Aucun risque n’a été pris, car l’écart était déjà fait, mais le meneur pourrait être absent quelque temps. Ce dont ce serait bien passé Philadelphie, dernier de la conférence Est (à égalité avec les Bucks…).

