Troisièmes de la conférence Est, les Nets ont de l’orgueil

Derrière les locomotives que sont les Cavaliers et les Celtics, la conférence Est possèdent un énorme ventre mou. Si bien que, après leur victoire contre les Grizzlies et avec un bilan équilibré de 4v-4d, les Nets se retrouvent à la troisième place de cette conférence !

Difficile à imaginer avant le début de saison puisque Brooklyn était surtout annoncé dans les bas-fonds de l’Est…

« On se fiche totalement de ce que les gens pensent ou disent. On croît en notre groupe et tout le monde veut faire les playoffs », assure Dennis Schroder. « Ça commence avec les vétérans. Tout le monde encourage les jeunes à ne pas aller sur les réseaux sociaux, à ne pas penser que l’on va gagner que quelques matches. On veut jouer à fond chaque rencontre et, oui, gagner des matches. »

« Si les équipes pensent que nous affronter sera facile, alors le réveil va être brutal »

Après deux défaites pour commencer la saison, les Nets ont accroché à leur tableau de chasse deux fois les Grizzlies, les Bucks et les Bulls, et ont seulement perdu en prolongation face aux Nuggets.

« On est des compétiteurs. Dennis Schroder et Cameron Johnson ont évolué dans de très bonnes équipes. Johnson a joué les Finals (avec Phoenix en 2021), Schroder n’était pas loin », rappelle Dorian Finney-Smith. « Le plus important, c’est notre vestiaire. On se fiche des attentes des autres. On sait ce qu’on attend de nous-mêmes. On va se battre. Si les équipes pensent que nous affronter sera facile, alors le réveil va être brutal. »

Au fond, les Nets ne sont pas insensibles au bruit extérieur. Ils disent ne pas l’écouter mais sont conscients qu’ils ont été placés parmi les pires équipes de la ligue cet été. C’est devenu un moteur puissant pour les joueurs.

« Les attentes extérieures étaient très basses mais tout le monde, même les coaches, est très motivé », assure Nic Claxton. « On prend les choses au jour le jour. La saison est longue et on démarre bien. On peut toujours faire mieux mais le début est positif. On doit continuer d’accumuler les matches. »

Dennis Schroder et sa bande auront une idée bien plus nette de leur niveau et de leurs ambitions d’ici quelques jours car, dans les huit prochains jours, ils vont affronter deux fois les Celtics, ainsi que les Cavaliers, soit les deux meilleures équipes de la conférence Est, et deux des trois meilleurs bilans de toute la NBA, avec Oklahoma City.