Toujours dans la douleur, les Nuggets enchaînent à Brooklyn

Franchement inquiétants depuis la reprise, les Nuggets se rendent à Brooklyn en back-to-back et en sortie de prolongation.

Le match piège par excellence et ce ressenti s’est confirmé sur le terrain, puisque les Nets de Dennis Schröder (28 points, 14 passes), Cam Thomas (26 points) et Cam Johnson (20 points, 7 rebonds, 5 passes) ont vendu chèrement leur peau, mais ils ont fini par rendre les armes après prolongation contre Denver (144-139). Un succès marqué du sceau de Jamal Murray (24 points), Aaron Gordon (24 points) et Russell Westbrook (22 points), mais surtout Nikola Jokic : 29 points, 18 rebonds et 16 passes !

Bien lancés par un super Dennis Schröder, et par une adresse globalement insolente collectivement, notamment de loin, les Nets prennent le meilleur départ face à des Nuggets certes propres en attaque, à l’image de Jamal Murray, mais à l’envers en défense (40-27).

En sortie de banc, Russell Westbrook tente de sonner la révolte avec Nikola Jokic, mais les deux MVP, même aidés par Michael Porter Jr, tombent sur un collectif new-yorkais appliqué et en réussite, puisque Ziaire Williams, Cam Johnson puis Cam Thomas font tour à tour le nécessaire pour maintenir un écart confortable (72-63).

Nikola Jokic, l’équation insoluble

Après la pause, on sent que Denver tente de passer la seconde, avec Aaron Gordon à l’intérieur pendant que Nikola Jokic valide son triple-double, sauf que Dorian Finney-Smith, Dennis Schröder, les « Cam Brothers » ou encore Jalen Wilson permettent tous à Brooklyn de rester devant, de peu (99-96).

C’est finalement Russell Westbrook, dans un bon soir, qui donne enfin l’avantage aux hommes de Michael Malone. Avantage de courte durée, car en appuyant dans la peinture avec la paire Dennis Schröder – Nic Claxton, mais également Cam Thomas ou Ziaire Williams, les joueurs de Jordi Fernandez restent dans le match.

Les deux équipes se rendent coup pour coup dans le « money-time » : les changements de leader ainsi que les égalités s’enchaînent, jusqu’à ce que Cam Thomas, dans des positions très compliquées, prenne le jeu à son compte pour offrir une avance d’une grosse possessions aux Nets.

Néanmoins, les Nuggets peuvent eux s’appuyer sur Nikola Jokic pour répondre et le triple MVP profite de son avantage physique pour égaliser et arracher une prolongation (125-125). La deuxième en deux jours pour son équipe.

Le duel Nikola Jokic – Cam Thomas reprend de plus belle en prolongation, mais le pivot serbe est juste injouable dans ce genre de situation et ça se voit : au scoring, en continuant de marteler la raquette new-yorkaise, ou à la passe pour les coupes de ses coéquipiers, le « Joker » décortique la défense et creuse à lui seul un écart fatal à Brooklyn.

Jamal Murray en remet une couche derrière et Denver peut souffler un bon coup, car la victoire est en poche et il aura encore fallu cravacher pour y arriver (144-139).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic au-dessus du lot. Que dire de plus concernant le triple MVP ? Même en back-to-back et au lendemain d’une prolongation, il reste capable de monter en puissance puis faire la différence dans un match, quand son équipe en a le plus besoin. D’abord effacé au scoring, se contentant de capter les rebonds et délivrer les passes, le « Joker » s’est peu à peu mis à marquer des paniers et, à cet instant, on a compris que les Nets n’auraient personne pour l’arrêter. S’il a aussi souffert en défense, Nikola Jokic a davantage boosté les siens et, quand on voit sa ligne de stats, on comprend que ce joueur est définitivement dans son monde.

– Denver souffre, mais Denver gagne. Que ce fut compliqué pour ces Nuggets, portés par Nikola Jokic mais aussi sauvés par les apports de Jamal Murray, Aaron Gordon et cette fois Russell Westbrook en sortie de banc. Toronto et Brooklyn ne constituaient pas des adversaires redoutables, mais ils auront sévèrement inquiété les joueurs de Michael Malone qui, au forceps, ont trouvé les moyens de faire oublier leur défense inexistante, grâce à une attaque qui carbure, pour repartir avec cette victoire. Longtemps en tête (jusqu’à +17), les Nets peuvent nourrir des regrets, mais ils auront manqué d’expérience et d’exécution pour tuer Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.