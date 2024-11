Stats & Highlights | Le Heat trop costaud pour la paire Bilal Coulibaly – Alex Sarr

L’air mexicain a réussi au Heat. Derrière le gros match de Bam Adebayo, auteur de 20 de ses 32 points en première période, les Floridiens n’ont pas fait de cadeau aux Wizards de Bilal Coulibaly, à Mexico. Il s’agissait du 14e match de saison régulière NBA là-bas.

Dominateur au rebond (65 à 44) et bien plus adroit, le Heat s’est rapidement détaché au score malgré les efforts des deux Français d’en face : Bilal Coulibaly (22 points et 8 rebonds), qui s’est offert un troisième match à 20 points ou plus en quatre sorties, et Alex Sarr (17 points), auteur de son match le plus productif jusqu’ici.

Dans le registre des larges victoires, les Nuggets l’ont emporté de 26 points face à un Jazz privé de Lauri Markkanen et toujours sans succès. Nikola Jokic (27 points, 16 rebonds et 9 passes) a encore dominé les débats, tandis que Russell Westbrook, titulaire à la place de Jamal Murray absent, s’est montré maladroit.

Écart final beaucoup moins spectaculaire pour les Suns qui, à la faveur d’un troisième quart-temps avec 44 points inscrits, ont compté jusqu’à 26 points d’avance face aux Blazers. Mais ces derniers sont revenus à une possession dans les derniers instants, avant de céder face à la bande à Devin Booker (28 points, 9 rebonds et 9 passes).

La surprise de la soirée est venue du Canada où les Raptors fêtaient Vince Carter, puisqu’ils l’ont emporté face aux Kings, après prolongation. RJ Barrett (31 points) et trois autres joueurs à 20 ou plus ont ainsi gâché le retour au pays de DeMar DeRozan (33 points) et le gros triple-double de Domantas Sabonis (17 points, 20 rebonds et 10 passes). De’Aaron Fox, lui, a arrosé derrière l’arc toute la soirée (0/11 !).

Toronto – Sacramento : 131-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 BOS 113 PHI 107 MEM 124 TOR 131 SAC 128 HOU 121 GSW 127 MIL 113 CLE 114 SAS 113 MIN 103 WAS 98 MIA 118 DEN 129 UTH 103 PHO 103 POR 97 LAC 92 OKC 105

Washington – Miami : 98-118

Denver – Utah : 129-103

Phoenix – Portland : 103-97

