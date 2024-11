Toujours invaincu, le Thunder met K.O. les Clippers

Le Thunder a beau toujours posséder l’un des plus jeunes effectifs de la NBA, sa maîtrise impressionne. Menés de 13 points en première mi-temps par les Clippers, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander grignote, minute après minute, leur retard pour finalement signer un 4e quart-temps à sens unique et s’imposer 105-92 à l’Intuit Dome.

Une fois de plus, les joueurs de Tyronn Lue ont craqué sur la durée, et ils avaient pourtant réussi l’entame parfaite avec un parti pris : prendre un maximum de tirs à 3-points.

James Harden et ses partenaires en prennent 19 dans le premier quart-temps, et grâce notamment à Kris Dunn, ils mènent 35-22 au début du deuxième quart-temps. Un vrai déluge face auquel OKC ne panique pas. Peut-être parce que le Thunder possède aussi quelques bons shooteurs extérieurs, comme Isaiah Joe.

Dans son sillage, OKC retrouve des couleurs, et le match se transforme en « hourra basket ». Kevin Porter Jr. est à l’aise dans ce type de jeu, mais le Thunder aussi, et les leaders de la conférence Ouest signent un 13-0 pour prendre les commandes de la rencontre (50-47). La puissance de Jalen Williams fait mal, et Shai Gilgeous-Alexander confirme qu’il apporte un vrai danger à 3-points. C’est Norman Powell qui lui répond, et les Clippers rejoignent les vestiaires avec quatre points d’avance (57-53).

Deux minutes pour tuer le match

Norman Powell est de loin le meilleur Clipper, mais ses coéquipiers sont bien trop maladroits, et OKC reste au contact. C’est par sa défense que le Thunder commence à faire mal, avec les contres de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Tout comme avec l’apport du banc, avec les 3-points de Cason Wallace et Aaron Wiggins. Les Clippers ont de plus en plus de mal à aller au cercle, et le Thunder a repris les commandes (81-78).

Les joueurs de Tyronn Lue se heurtent à une défense de plus en plus haute, et le Thunder attaque le dernier quart-temps par un 7-0 pour prendre 10 points d’avance (88-78).

Le coach des Clippers prend deux temps-morts en trois minutes, mais il n’y a rien à faire. Joe enchaîne les 3-points, et Jalen Williams continue de casser les lignes, et de trouver ses shooteurs. A cinq minutes de la fin, Mark Daigneault relance « SGA », et c’est le coup de grâce. En deux minutes, OKC signe un 9-0 pour prendre 18 points d’avance. Les Clippers sont K.O., et le coach du Thunder rappelle ses stars pour célébrer cette 6e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame historique. Même le Thunder de la grande époque n’avait jamais réussi un tel début de saison. Pour la première fois de son histoire, OKC commence par six victoires en six matches. Et jamais les joueurs de Mark Daigneault n’ont montré de signes de faiblesse.

– Shai Gilgeous-Alexander est loin d’être seul. Cela n’arrive pas tous les soirs, mais le leader du Thunder n’a pas inscrit le moindre point dans le dernier quart-temps. Il est resté assis pendant sept minutes, et il n’est rentré que pour deux minutes. Le temps de participer à un 9-0 fatal.

– Aucune victoire à domicile. Quatre matches et quatre défaites pour les Clippers dans leur Intuit Dome. La soirée avait pourtant débuté avec un feu d’artifice avec 19 tirs à 3-points dans le premier quart-temps. C’est un record de franchise, mais à l’exception de Norman Powell, les Clippers ont été très maladroits : 2/9 à 3-points pour James Harden, 0/5 pour Derrick Jones Jr, 1/4 pour Nicolas Batum…

