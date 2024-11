Les Warriors se font très, très peur à Houston

Les Warriors proposent quasiment une démonstration offensive en premier quart-temps. Le ballon bouge, ils ont des shoots ouverts et ça tombe dedans à 3-pts. Buddy Hield entre et participe à la fête avec trois paniers primés en quelques instants. Les Rockets sont sonnés (20-38). Jonathan Kuminga les enfonce encore davantage avec ses lancers-francs en début de deuxième quart-temps. L’écart grimpe à trente points puisque les hommes d’Ime Udoka sont impuissants face à l’excellente défense de Golden State (43-71).

Les Texans reviennent après la pause avec de bien meilleures intentions et surtout avec de l’adresse extérieure. Comme Golden State est moins impressionnant à 3-pts, et avec quelques rebonds offensifs précieux, d’Alperen Sengun ou Tari Eason, ils parviennent à réduire l’écart avant le dernier quart-temps (80-96). Et la vague se poursuit en début de dernier acte, avec un 13-0 pour commencer ! Tout est à refaire pour les Warriors…

L’activité de Tari Eason fait beaucoup de mal mais en assurant aux lancers-francs et avec les paniers précieux de Brandin Podziemski, les hommes de Steve Kerr pensent s’en sortir. Sauf que Jabari Smith Jr. redonne espoir avec un panier primé, quand une mauvaise remise en jeu de Draymond Green donne l’occasion aux Rockets d’égaliser.

Tari Eason ne tremble pas aux lancers-francs. On part en prolongation (119-119). Ces cinq minutes supplémentaires appartiennent à Jonathan Kuminga, qui inscrit six points pour donner la victoire aux siens (121-127). Mais que cette troisième victoire d’affilée fut difficile à valider…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La machine des Warriors se grippe. Que retenir devant un tel scénario : la première ou la seconde mi-temps de Golden State ? Impressionnants dans tous les domaines avant la pause, les Warriors ont ensuite perdu leur dynamique, bousculés par les Rockets. La deuxième mi-temps fut pénible offensivement et ce sont les individualités, par séquences, ici Brandin Podziemski, là-bas Buddy Hield, ou Jonathan Kuminga en prolongation, qui ont sauvé l’affaire.

– L’énorme énergie de Tari Eason. C’est lui qui a relancé les Rockets, avec sa volonté et sa présence. Que ce soit en volant des ballons, au rebond offensif, ou avec ses dunks, le joueur de Houston était partout et, en seconde période, il a été un cauchemar pour les Warriors. C’est même lui qui assure les deux lancers-francs pour accrocher la prolongation alors que, quelques instants plus tôt, il avait fait 0/2 dans cet exercice. Il termine avec 27 points (22 en seconde mi-temps), 9 rebonds (dont 6 offensifs), 4 interceptions et 3 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.