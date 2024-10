Les Warriors se découvrent une défense d’élite

Avec un différentiel de +77 après deux rencontres, les Warriors signent un début de saison record. Jamais une équipe NBA n’avait signé deux fessées de cette ampleur et les shooteurs de Golden State et la profondeur de l’effectif ne sont pas les uniques clés de cette superbe entame. Alors que c’était le gros point faible de la saison passée, la défense semble bien meilleure, et Steve Kerr est impressionné par l’implication de ses joueurs.

« Les qualités athlétiques générales me sautent aux yeux ! » souligne-t-il après la victoire face au Jazz. « Nous n’avions pas cela l’année dernière. Du premier au dernier joueur de l’équipe, nous avons d’excellents défenseurs. J’ai trouvé que Draymond avait été excellent sur Markkanen en début de match, et c’est ce qui a donné le ton. »

Les titulaires montrent la voie

Alors que l’attaque se débloque avec l’entrée des remplaçants (150 points en deux matches, un record !), la défense se met en place avec le cinq de départ. Cela détonne par rapport aux années précédentes. « Ce qu’on sait, c’est que c’est le cinq de départ doit faire la différence en défense pour commencer les matches ».

Une formule qui fonctionne, et Kevon Looney en est le premier ravi. Désormais doublure de Trayce Jackson-Davis, il confirme qu’il y a un tout autre état d’esprit au sein du groupe.

« Steve, nos coaches et Jerry Stackhouse nous ont mis au défi que ça devienne notre image de marque », explique-t-il à propos de la défense. « Nous devons être physiques, rapides et combatifs. Je pense que nous l’avons incarné cela lors des deux premiers matches. Ils nous demandent de prendre nos responsabilités. Notre communication atteint un niveau élevé depuis le début de la saison. Nous devons poursuivre dans cette voie. Nous avons beaucoup de gars interchangeables, beaucoup de gars avec de la taille et de la longueur qui sont très actifs. »

Et ce n’est qu’un début

Parmi ses joueurs « interchangeables », il y a des recrues comme Kyle Anderson et De’Anthony Melton.

« Avec des recrues comme Kyle et Melton, mais aussi Andrew, Jonathan, Trayce… Avec Draymond qui est l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps… On a des gars sur le terrain qui connaissent le jeu et savent où faire des différences. On a beaucoup de gars qui ont de bonnes mains et qui sont vraiment spéciaux en défense », estime Kevon Looney. « On montre ce qu’on est capable de faire, et ce n’est qu’un aperçu. Nous apprenons encore les uns des autres, nous apprenons encore nos schémas. Ce n’est que le deuxième match, mais nous pouvons être très, très bons ».