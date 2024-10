Déjà un record à 3-points pour les Warriors

« Je n’ai pas nécessairement de chiffre en tête. Je veux qu’on en prenne beaucoup, et je veux qu’il s’agisse de bons tirs. » C’est ce qu’avait déclaré Steve Kerr lors du « media day » à propos du volume de tirs à 3-points de ses Warriors.

Pour donner du rythme à son attaque, le coach de Golden State souhaite que son équipe hausse le volume de tirs à 3-points, et on en a eu un bel exemple cette nuit face aux Kings avec un superbe 28 sur 52 à 3-points ! Dans cette rencontre, Stephen Curry et ses coéquipiers ont pris 65% de leurs tirs derrière l’arc, et jamais la franchise n’avait inscrit autant de 3-points dans un match.

Davantage de spécialistes du 3-points

Evidemment, ce record des Warriors ne comptera pas mais ça donne déjà la tendance de la saison à venir. « La plupart des tirs étaient de bons tirs » a apprécié Steve Kerr. « Ce que j’aime dans cette équipe, c’est que même si on a perdu Klay, on a davantage de richesse au niveau des tirs. On a davantage de joueurs capables, chaque soir, de mettre des 3-points. Ce sera clairement l’un des éléments importants de notre équipe. »

Aux côtés de Buddy Hield (6 sur 7 à 3-points), Jonathan Kuminga et De’Anthony Melton en inscrivent quatre chacun. Stephen Curry en ajoute trois. Pour les mettre sur orbite, il y a Brandin Podziemski. Auteur de huit passes face aux Kings, le « sophomore » des Warriors n’a que l’embarras du choix si ses coéquipiers courent et se placent correctement.

La recherche du tir en rythme

« Je ne pense qu’à ça : faire le bon geste » explique-t-il. « Je n’ai pas besoin de scorer pour avoir un impact. Beaucoup de 3-points l’ont été sur une extra-passe. Quand vous le sentez et que le ballon circule, vous avez l’impression que tout le monde est dans le rythme parce que tout le monde touche le ballon. Même s’ils ne tirent pas, les gars doivent toucher le ballon. Je pense que c’est très important. ».

Encouragé à shooter davantage à 3-points, Brandin Podziemski a participé à cette orgie, et il confirme que Steve Kerr insiste beaucoup sur les shoots lointains à prendre sur transition. « Il les encourage vraiment. On est focalisé là-dessus au camp d’entraînement : les situations de transitions des deux côtés du terrain, et les 3-points. On a l’effectif pour le faire. C’est un peu différent car on a davantage de shooteurs à 3-points ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.