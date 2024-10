Après une victoire au buzzer face aux Clippers, les Warriors ont plus facilement battu les Kings (122-112), et ils ont repris leurs bonnes habitudes avec un pilonnage à 3-points : 28 sur 52 de loin, soit 54% ! Les joueurs de Steve Kerr ne shootent que 30 tirs à l’intérieur de l’arc de cercle. À ce petit jeu, le plus chaud de tous est Buddy Hield.

En sortie de banc, l’ancien shooteur des… Kings inscrit 22 points en 19 minutes avec un superbe 6 sur 7 aux tirs. Mais le Bahaméen n’est pas le seul à faire mouche puisque Jonathan Kuminga et De’Anthony Melton inscrivent chaque quatre paniers primés. Stephen Curry est « sobre » avec 13 points à 3 sur 6 de loin.

DeRozan en feu

Pour le reste, on retiendra que DeMar DeRozan avait signé un départ canon avec 15 points à 100% aux tirs, et que c’est ce barrage à 3-points, notamment des remplaçants, qui va permettre aux Warriors de rentrer à la pause avec deux points d’avance (68-66). A la mi-temps, Buddy Hield en est déjà à 4 sur 4 à 3-points.

Au retour des vestiaires, Steve Kerr a logiquement mis ses stars au repos, et c’est un cinq composé de Hield, Kuminga, Podziemski, Moody et Jackson-Davis qui va faire le break. Jusqu’à ce que les remplaçants des Kings ne décident d’offrir un peu de suspense, avec un retour à -3 à cinq minutes de la fin. Le coach des Warriors prend alors un temps-mort, et ses joueurs répondent par un 13-0 pour passer une fin de soirée tranquille.

